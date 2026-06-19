Από τα αεροπορικά ταξίδια στις εκποιήσεις και στα ενοίκια - Πώς άλλαξαν οι καταγγελίες των καταναλωτών μέσα σε δύο χρόνια

Μιλώντας στο ThemaOnline, η Νομική Σύμβουλος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρίστου, ανέφερε ότι καταγράφονται μεν παράπονα για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ωστόσο «αυτά είναι αισθητά λιγότερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες δύο χρονιές».

Όπως εξήγησε, «το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια διαφοροποίηση στη φύση των καταγγελιών που φτάνουν στον Σύνδεσμο», καθώς αρκετές από αυτές δεν αφορούν αποκλειστικά τα δικαιώματα των καταναλωτών αλλά επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της καθημερινότητας.

Σύμφωνα με την κα. Χρίστου, μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες είναι τα προβλήματα που σχετίζονται με υπηρεσίες διανομής φαγητού (delivery), ενώ αυξημένος είναι και ο αριθμός των παραπόνων που αφορούν τη νομοθεσία για τα ενοίκια και ειδικότερα την υποχρέωση πληρωμής τους μέσω τραπεζικών ή ηλεκτρονικών συναλλαγών αντί μετρητών.

Παράλληλα, πολίτες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη λειτουργία ορισμένων δημόσιων υπηρεσιών, καταγγέλλοντας ότι δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με αρμόδιους φορείς, καθώς οι τηλεφωνικές κλήσεις τους συχνά μένουν αναπάντητες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ερωτηθείσα ποια ζητήματα απασχολούν περισσότερο τα νοικοκυριά αυτή την περίοδο, η κ. Χρίστου απάντησε ότι κυρίαρχη ανησυχία είναι οι εκποιήσεις και το κόστος στέγασης.

Όπως σημείωσε, η προοπτική αύξησης των επιτοκίων εντείνει την ανησυχία των δανειοληπτών, ενώ «τα περισσότερα παράπονα που καταγράφονται σήμερα σχετίζονται με τις εκποιήσεις και τα ενοίκια».

Η ίδια πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να υποβάλλονται καταγγελίες για ελαττωματικά προϊόντα, ωστόσο ο αριθμός τους είναι μειωμένος σε σχέση με την περσινή χρονιά, με το ενδιαφέρον των καταναλωτών να στρέφεται πλέον κυρίως στα ζητήματα στέγασης και οικονομικής πίεσης.