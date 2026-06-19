Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΞέσπασε φωτιά σε οικία τα ξημερώματα - Υποψίες για βλάβη σε φωτοβολταϊκά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξέσπασε φωτιά σε οικία τα ξημερώματα - Υποψίες για βλάβη σε φωτοβολταϊκά

 19.06.2026 - 06:25
Ξέσπασε φωτιά σε οικία τα ξημερώματα - Υποψίες για βλάβη σε φωτοβολταϊκά

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/6) σε οικία στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε γκαράζ οικίας στα Λειβάδια, η οποία επεκτάθηκε και στο ισόγειο της οικίας.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο μετέβηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Η ιδιοκτήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο προληπτικά λόγω εισπνοής καπνού.

Διερευνάται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από τεχνική βλάβη σε μετασχηματιστή φωτοβολταϊκών ο οποίος είναι τοποθετημένος στο γκαράζ.

Η σκηνή αποκλείστηκε. Συνεργείο της ΑΗΚ κλήθηκε στο μέρος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην Ορόκλινη: Δείτε εικόνα από τη σκηνή της τραγωδίας που έχασαν τη ζωή τους οι δύο γυναίκες
Νεκρό 11χρονο αγόρι που έκανε ποδήλατο και παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο στην Ιταλία
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
«Έφυγε» νωρίς ο Δημήτρης Τσαδιώτης: Ήταν μόλις 58 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Διπλή τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρές δύο γυναίκες στη θάλασσα
Τράκαρε με κλεμμένο όχημα, εξαφανίστηκε και «έσβησε» στην Εντατική - Λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το «Κράτος Μαφία» και η ώρα των πολιτικών λογαριασμών

 19.06.2026 - 06:22
Επόμενο άρθρο

Από τα αεροπορικά ταξίδια στις εκποιήσεις και στα ενοίκια - Πώς άλλαξαν οι καταγγελίες των καταναλωτών μέσα σε δύο χρόνια

 19.06.2026 - 06:30
ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

Συνεχίζονται σήμερα στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά τις οποίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχτηκε συγχαρητήρια από επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών και ομολόγων του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε τους τελευταίους έξι μήνες σε διάφορα θέματα, θα παρουσιάσει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

  •  19.06.2026 - 07:30
Το «Κράτος Μαφία» και η ώρα των πολιτικών λογαριασμών

Το «Κράτος Μαφία» και η ώρα των πολιτικών λογαριασμών

  •  19.06.2026 - 06:22
Κάμερες σε κάθε σχολείο: Τι αλλάζει; Ποιος έχει το κλειδί της πρόσβασης;

Κάμερες σε κάθε σχολείο: Τι αλλάζει; Ποιος έχει το κλειδί της πρόσβασης;

  •  19.06.2026 - 06:35
Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Τα κέρδη, οι ανησυχίες και τα «αγκάθια» των επόμενων 60 ημερών

Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Τα κέρδη, οι ανησυχίες και τα «αγκάθια» των επόμενων 60 ημερών

  •  19.06.2026 - 06:59
Από τα αεροπορικά ταξίδια στις εκποιήσεις και στα ενοίκια - Πώς άλλαξαν οι καταγγελίες των καταναλωτών μέσα σε δύο χρόνια

Από τα αεροπορικά ταξίδια στις εκποιήσεις και στα ενοίκια - Πώς άλλαξαν οι καταγγελίες των καταναλωτών μέσα σε δύο χρόνια

  •  19.06.2026 - 06:30
Ξέσπασε φωτιά σε οικία τα ξημερώματα - Υποψίες για βλάβη σε φωτοβολταϊκά

Ξέσπασε φωτιά σε οικία τα ξημερώματα - Υποψίες για βλάβη σε φωτοβολταϊκά

  •  19.06.2026 - 06:25
«Μπερδεμένος» ο καιρός... Έρχονται ψηλές θερμοκρασίες με βροχές και καταιγίδες

«Μπερδεμένος» ο καιρός... Έρχονται ψηλές θερμοκρασίες με βροχές και καταιγίδες

  •  19.06.2026 - 06:40
Έβαλαν φωτιά σε όχημα 23χρονης στη Λευκωσία - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Έβαλαν φωτιά σε όχημα 23χρονης στη Λευκωσία - Καταστράφηκε ολοσχερώς

  •  19.06.2026 - 06:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα