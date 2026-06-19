Ξέσπασε φωτιά σε οικία τα ξημερώματα - Υποψίες για βλάβη σε φωτοβολταϊκά

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε γκαράζ οικίας στα Λειβάδια, η οποία επεκτάθηκε και στο ισόγειο της οικίας.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο μετέβηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Η ιδιοκτήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο προληπτικά λόγω εισπνοής καπνού.

Διερευνάται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από τεχνική βλάβη σε μετασχηματιστή φωτοβολταϊκών ο οποίος είναι τοποθετημένος στο γκαράζ.

Η σκηνή αποκλείστηκε. Συνεργείο της ΑΗΚ κλήθηκε στο μέρος.