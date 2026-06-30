Παράξενο: Οι ημικρανίες ενός 52χρονου χειροτέρευαν για μήνες – Ο ένοχος ήταν ο τρόπος που έτρωγε το μπέικον

Η διάγνωση έδειξε, τελικά, ότι η επιδείνωσή του οφειλόταν σε παρασιτική μόλυνση στον εγκέφαλό του. Η περίπτωσή του δημοσιεύθηκε στο American Journal of Case Reports.

Ο άνδρας έπασχε από ημικρανίες, ωστόσο σε διάστημα 4 μηνών, τα επεισόδια έγιναν πιο συχνά και πιο έντονα από το συνηθισμένο. Επιπλέον, σταμάτησαν να ανταποκρίνονται στα φάρμακα που τον είχαν βοηθήσει στο παρελθόν. Ανησυχώντας για τις αλλαγές που παρουσίαζαν τα συμπτώματά του, οι γιατροί ζήτησαν αξονική τομογραφία κεφαλής. Η εξέταση αποκάλυψε πολλαπλές περιοχές γεμάτες υγρό στη λευκή ουσία του εγκεφάλου, τον ιστό που εμπλέκεται στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου.

Ο άνδρας εισήχθη στο νοσοκομείο για περαιτέρω νευρολογική αξιολόγηση. Οι αρχικές εργαστηριακές εξετάσεις δεν έδειξαν τίποτα ασυνήθιστο, αλλά μια μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε οίδημα που προκαλούσε η περίσσεια υγρού στον εγκέφαλο, ένα δυνητικά επικίνδυνο εύρημα, καθώς μπορεί να αυξήσει την πίεση μέσα στο κρανίο. Οι γιατροί άρχισαν να υποψιάζονται νευροκυστικέρκωση, μια παρασιτική λοίμωξη. Περαιτέρω εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη διάγνωση.

Η νευροκυστικέρκωση εμφανίζεται όταν ένα άτομο καταπιεί μικροσκοπικά αυγά, τα οποία μπορούν να εκκολαφθούν και να μετακινηθούν μέσα στον οργανισμό. Όταν οι προνύμφες φτάσουν στον εγκέφαλο, σχηματίζουν κύστεις, προκαλώντας φλεγμονή. Οι επιληπτικές κρίσεις είναι το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα της νευροκυστικέρκωσης, αλλά ο συγκεκριμένος ασθενής δεν ανέφερε καμία. Αντίθετα, το κύριο προειδοποιητικό σημάδι ήταν οι αλλαγές στον «χαρακτήρα» των επεισοδίων ημικρανίας του.

Η πάθηση είναι πιο συχνή σε περιοχές του κόσμου με περιορισμένες συνθήκες υγιεινής, όπως μέρη της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. Ωστόσο, ο ασθενής είπε στους γιατρούς ότι δεν είχε φάει ωμά τρόφιμα, ούτε είχε ταξιδέψει πρόσφατα σε περιοχές όπου η λοίμωξη είναι συχνή, εκτός από μια κρουαζιέρα στις Μπαχάμες 2 χρόνια νωρίτερα. Είπε, ωστόσο, ότι κατανάλωνε τακτικά ελαφρώς μαγειρεμένο μπέικον. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η διατροφική συνήθεια μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο. Η κατανάλωση χοιρινού κρέατος που δεν έχει μαγειρευτεί επαρκώς συνδέεται συνήθως με την ταινίαση, μια εντερική λοίμωξη. Οι γιατροί υποθέτουν ότι ο άνδρας μπορεί αρχικά να ανέπτυξε μια εντερική λοίμωξη και στη συνέχεια, λόγω κακής υγιεινής των χεριών, να μολύνθηκε εκ νέου, επιτρέποντας στο παράσιτο να εξαπλωθεί στον εγκέφαλό του.

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε θεραπεία με αντιπαρασιτικά φάρμακα για δύο εβδομάδες. Οι ημικρανίες του βελτιώθηκαν και οι επακόλουθες εγκεφαλικές τομογραφίες έδειξαν ότι οι κυστικές αλλοιώσεις είχαν υποχωρήσει.

Οι γιατροί τόνισαν ότι, αν και οι ημικρανίες είναι συχνές και συνήθως δεν οφείλονται σε σοβαρή υποκείμενη νόσο, μια ξαφνική αλλαγή στη συχνότητα, τη σοβαρότητα ή την ανταπόκρισή τους στη θεραπεία θα πρέπει να οδηγεί σε περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr