Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός μετά τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Μάχη για τη ζωή δίνει η 46χρονη μητέρα - Με το υπηρεσιακό όπλο «υπέγραψε» την τραγωδία ο αστυνομικός
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 46χρονη μητέρα στη Λεμεσό, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για τη ζωή της.
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή πλησίον της ίδιας οικίας.
Επίσης πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν και μια γυναίκα με εγκαύματα η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
ΠΗΓΗ: ertnews.gr
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