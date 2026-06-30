Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός μετά τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή πλησίον της ίδιας οικίας.

Επίσης πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν και μια γυναίκα με εγκαύματα η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr