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ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός μετά τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

 30.06.2026 - 22:33
Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός μετά τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις εντός οικίας στη δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λητή.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή πλησίον της ίδιας οικίας.

Επίσης πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν και μια γυναίκα με εγκαύματα η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

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