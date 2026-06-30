ΒΙΝΤΕΟ: Διασώστες βγάζουν ζωντανό 3χρονο παιδί από τα χαλάσματα μετά από 6 ημέρες στο Καράκας

Μάχη για τη ζωή δίνει η 46χρονη μητέρα - Με το υπηρεσιακό όπλο «υπέγραψε» την τραγωδία ο αστυνομικός
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 46χρονη μητέρα στη Λεμεσό, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για τη ζωή της.
Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολιτική Προστασία της Ιορδανίας καταγράφει τη δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού του παιδιού, το οποίο παρέμενε παγιδευμένο κάτω από τα συντρίμμια μέχρι τη στιγμή που οι διασώστες κατάφεραν να το προσεγγίσουν.
Στο βίντεο φαίνονται οι άνδρες των σωστικών συνεργείων να απεγκλωβίζουν με προσοχή το τρίχρονο παιδί και, μόλις το βγάζουν σώο από τα χαλάσματα, να ξεσπούν σε επευφημίες και χειροκροτήματα.
Δείτε βίντεο
🇻🇪🚨🇯🇴 Jordan SAR team rescues a 3 year old baby boy after 5 days under the rubble— 🇻🇪 Venezuela Insider 🇻🇪 (@Andresevd) June 30, 2026
Great W by Jordan 🙏 https://t.co/qxKAlvEBHn
Αμέσως μετά, το παιδί μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο, προκειμένου να διακομιστεί σε νοσοκομείο και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, τα ζωτικά σημεία του παιδιού ήταν καλά κατά τον απεγκλωβισμό του, γεγονός που ενίσχυσε τις ελπίδες των γιατρών για την πλήρη ανάρρωσή του.
Η επιχείρηση διάσωσης αποτελεί μία από τις ελάχιστες ιστορίες ελπίδας μέσα στην ανείπωτη τραγωδία που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα.
Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό της κυβέρνησης, ο αριθμός των νεκρών έχει πλέον ξεπεράσει τους 1.700, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες.
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