Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΒΙΝΤΕΟ: Διασώστες βγάζουν ζωντανό 3χρονο παιδί από τα χαλάσματα μετά από 6 ημέρες στο Καράκας
ΔΙΕΘΝΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Διασώστες βγάζουν ζωντανό 3χρονο παιδί από τα χαλάσματα μετά από 6 ημέρες στο Καράκας

 30.06.2026 - 23:14
ΒΙΝΤΕΟ: Διασώστες βγάζουν ζωντανό 3χρονο παιδί από τα χαλάσματα μετά από 6 ημέρες στο Καράκας

Ένα μικρό αγόρι μόλις τριών ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτιρίου στο Καράκας, έξι ημέρες μετά τους καταστροφικούς δίδυμους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολιτική Προστασία της Ιορδανίας καταγράφει τη δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού του παιδιού, το οποίο παρέμενε παγιδευμένο κάτω από τα συντρίμμια μέχρι τη στιγμή που οι διασώστες κατάφεραν να το προσεγγίσουν.

Στο βίντεο φαίνονται οι άνδρες των σωστικών συνεργείων να απεγκλωβίζουν με προσοχή το τρίχρονο παιδί και, μόλις το βγάζουν σώο από τα χαλάσματα, να ξεσπούν σε επευφημίες και χειροκροτήματα.

Δείτε βίντεο

Αμέσως μετά, το παιδί μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο, προκειμένου να διακομιστεί σε νοσοκομείο και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, τα ζωτικά σημεία του παιδιού ήταν καλά κατά τον απεγκλωβισμό του, γεγονός που ενίσχυσε τις ελπίδες των γιατρών για την πλήρη ανάρρωσή του.

Πάνω από 1.700 οι νεκροί

Η επιχείρηση διάσωσης αποτελεί μία από τις ελάχιστες ιστορίες ελπίδας μέσα στην ανείπωτη τραγωδία που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό της κυβέρνησης, ο αριθμός των νεκρών έχει πλέον ξεπεράσει τους 1.700, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο Νικόλας Χατζηπέτρου: Ήταν μόλις 42 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Τρόμος στην Πάφο: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πλυντήριο πιάτων - Προκλήθηκαν ζημιές στην κουζίνα κατοικίας
Συγκλονιστικές εικόνες από την κατάρρευση δύο μπαλκονιών στη Λεμεσό - Μετακινήθηκαν πάνω από 35 οικογένειες - Δείτε βίντεο
«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο – Αποκλείστηκε η σκηνή
Βίντεο: Παραλίγο μετωπική στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο – Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
«Ήταν άδικο...»: Η καταγγελία γονέα για τα βραβεία στις αποφοιτήσεις - «Έφυγαν χωρίς ούτε μία διάκριση»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός μετά τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

 30.06.2026 - 22:33
Επόμενο άρθρο

Κύμα καύσωνα μέχρι το Σάββατο στις ΗΠΑ: Στους 45°C θα φτάσει η αίσθηση της θερμοκρασίας

 30.06.2026 - 23:43
Μάχη για τη ζωή δίνει η 46χρονη μητέρα - Με το υπηρεσιακό όπλο «υπέγραψε» την τραγωδία ο αστυνομικός

Μάχη για τη ζωή δίνει η 46χρονη μητέρα - Με το υπηρεσιακό όπλο «υπέγραψε» την τραγωδία ο αστυνομικός

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 46χρονη μητέρα στη Λεμεσό, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για τη ζωή της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μάχη για τη ζωή δίνει η 46χρονη μητέρα - Με το υπηρεσιακό όπλο «υπέγραψε» την τραγωδία ο αστυνομικός

Μάχη για τη ζωή δίνει η 46χρονη μητέρα - Με το υπηρεσιακό όπλο «υπέγραψε» την τραγωδία ο αστυνομικός

  •  30.06.2026 - 20:38
ΠτΔ: «Από τις πιο ουσιαστικές και παραγωγικές η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ» – Πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης

ΠτΔ: «Από τις πιο ουσιαστικές και παραγωγικές η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ» – Πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης

  •  30.06.2026 - 14:58
Με Great Sea Interconnector και ισχυρές συμμαχίες το κοινό μέλλον Ελλάδας - Κύπρου: Η ιστορική ομιλία της Αννίτας Δημητρίου

Με Great Sea Interconnector και ισχυρές συμμαχίες το κοινό μέλλον Ελλάδας - Κύπρου: Η ιστορική ομιλία της Αννίτας Δημητρίου

  •  30.06.2026 - 21:53
Τραγωδία στη Ξυλοφάγου: Οι επιστημονικές εξετάσεις λύνουν το «μυστήριο» θανάτου των δύο παιδιών μετά τη νεκροτομή

Τραγωδία στη Ξυλοφάγου: Οι επιστημονικές εξετάσεις λύνουν το «μυστήριο» θανάτου των δύο παιδιών μετά τη νεκροτομή

  •  30.06.2026 - 12:56
«Φύγε από δω, είναι η γυναίκα μου»

«Φύγε από δω, είναι η γυναίκα μου»

  •  30.06.2026 - 20:28
Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €3.400.000

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €3.400.000

  •  30.06.2026 - 22:06
Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός μετά τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός μετά τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

  •  30.06.2026 - 22:33
Μίνι καύσωνας προ των πυλών: Πού θα αγγίξει κόκκινο το θερμόμετρο και πότε έρχεται ανάσα δροσιάς

Μίνι καύσωνας προ των πυλών: Πού θα αγγίξει κόκκινο το θερμόμετρο και πότε έρχεται ανάσα δροσιάς

  •  30.06.2026 - 20:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα