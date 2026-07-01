«Όλη μέρα έχω στο μυαλό μου τον Στυλιανό - Ξέσπασε σε κλάματα στη διαδικασία η νηπιαγωγός του

Η μάρτυρας κατηγορίας, ΚΠ, δέχθηκε εκτενή και επίμονη αντεξέταση από τους συνηγόρους υπεράσπισης, οι οποίοι επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τόσο την αξιοπιστία της μαρτυρίας της, όσο και τις αναφορές της για γεγονότα που, όπως κατέθεσε, της είχε εκμυστηρευθεί ο Στυλιανός όταν ήταν μαθητής της στο νηπιαγωγείο.

Στο πλαίσιο της αντεξέτασης τέθηκαν εκ νέου ενώπιόν της φωτογραφίες από τη σχολική τάξη του Στυλιανού, ενώ η υπεράσπιση επανέλαβε τη θέση της ότι δεν τεκμηριώνεται η εικόνα που περιέγραψε η μάρτυρας για την κατάσταση του παιδιού κατά τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο.

Παράλληλα, υποβλήθηκαν ερωτήσεις αναφορικά με τις τότε υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών σε περιστατικά πιθανής κακοποίησης, καθώς και για το γεγονός ότι δεν είχε γίνει καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές.

Στο πλαίσιο της σημερινής διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα, Κωνσταντίνος Καζαντζής, επανήλθε στο ζήτημα της μη καταγγελίας των όσων -σύμφωνα με τη μαρτυρία της- γνώριζε η εκπαιδευτικός, υποβάλλοντάς της ότι «από τη στιγμή που λέτε ότι γνωρίζατε πως το παιδί δεχόταν βία, είχατε υποχρέωση να ενημερώσετε την Αστυνομία».

Η μάρτυρας επανέλαβε ότι επρόκειτο για την πρώτη χρονιά της ως εκπαιδευτικός και ότι τότε δεν διέθετε τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει σήμερα, προσθέτοντας πως, εάν αντιμετώπιζε σήμερα ανάλογη περίπτωση, θα προχωρούσε «άμεσα» σε καταγγελία.

Κατά την αντεξέταση τέθηκε το ζήτημα του εγχειριδίου διατμηματικών διαδικασιών για τη βία στην οικογένεια, με την υπεράσπιση να υποβάλλει ότι η μάρτυρας όφειλε να γνωρίζει τις σχετικές πρόνοιες.

Η εκπαιδευτικός απάντησε ότι δεν γνώριζε το συγκεκριμένο εγχειρίδιο εκείνη την περίοδο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υπέβαλε στη μάρτυρα ότι από τις φωτογραφίες της σχολικής τάξης δεν προκύπτει οποιαδήποτε εμφανής διαφορά στην εμφάνιση ή την ενδυμασία του Στυλιανού σε σχέση με τους συμμαθητές του.

Η ίδια απάντησε ότι η συγκεκριμένη ημέρα ήταν ημέρα σχολικής φωτογράφησης, επισημαίνοντας ότι εκείνη είχε καθημερινή εικόνα του παιδιού και επέμεινε στην κατάθεσή της ότι συχνά προσερχόταν στο σχολείο με τα ίδια και βρώμικα ρούχα.

«Ήρθα να πω όσα έζησα», ανέφερε η εκπαιδευτικός

Κατά την αντεξέτασή του, ο δικηγόρος της 3ης κατηγορούμενης, Βίκτωρας Ακάμας, υπέβαλε στη μάρτυρα τη θέση ότι «ο Στυλιανός ποτέ δεν σας είπε ότι ο πατέρας του τον χτύπησε με ζώνη», απορρίπτοντας ουσιαστικά το σχετικό μέρος της κατάθεσής της.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στην εκπαιδευτικό, η οποία ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ενώπιον του Δικαστηρίου: «Όλη μέρα έχω στο μυαλό μου τον Στυλιανό. Έρχομαι εδώ, μου δείχνετε φωτογραφίες του και μου λέτε ότι λέω ψέματα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό για μένα».

Απευθυνόμενη προς τους συνηγόρους υπεράσπισης, η μάρτυρας ανέφερε ότι προσήλθε στο Δικαστήριο για να καταθέσει όσα η ίδια έζησε και θυμάται από την περίοδο που ο Στυλιανός ήταν μαθητής της, απορρίπτοντας τις εισηγήσεις ότι αλλοιώνει τα γεγονότα.

Νωρίτερα, η υπεράσπιση είχε επίσης υποβάλει ότι η συνάντηση της μάρτυρος με την εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής στη Νομική Υπηρεσία πριν από την κατάθεσή της συνιστούσε «καθοδήγηση της μάρτυρος».

Η μάρτυρας απέρριψε τον ισχυρισμό, διευκρινίζοντας ότι η συνάντηση διήρκεσε περίπου 15 με 20 λεπτά και περιορίστηκε στην επεξήγηση της δικαστικής διαδικασίας, χωρίς να της γνωστοποιηθούν οι ερωτήσεις που θα της υποβάλλονταν.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την κύρια εξέτασή της η εκπαιδευτικός είχε περιγράψει τον Στυλιανό ως ένα παιδί που, κατά τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο τη σχολική χρονιά 2008-2009, παρουσιαζόταν συχνά αφρόντιστο, φορώντας επανειλημμένα τα ίδια και πολλές φορές βρώμικα ρούχα, ενώ είχε αναφερθεί και σε όσα -όπως κατέθεσε- της είχε εκμυστηρευθεί ο ίδιος για όσα βίωνε στο σπίτι.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη, στις 11:00, με την κατάθεση της επόμενης μάρτυρος, επίσης εκπαιδευτικού, η οποία δίδαξε τον 14χρονο την αμέσως επόμενη σχολική χρονιά (2009-2010) και αναμένεται να καταθέσει για την εικόνα που είχε σχηματίσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του.

Η υπόθεση, η οποία συνεχίζεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, αφορά διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, με το Δικαστήριο να εξετάζει πιθανές ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Η διαδικασία επικεντρώνεται κυρίως στο κατά πόσο υπήρξαν περιπτώσεις κακοποίησης ή παραμέλησης εντός της οικογένειας, εάν η μητέρα γνώριζε περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και στο εάν οι αρμόδιοι λειτουργοί των ΥΚΕ αξιολόγησαν και χειρίστηκαν επαρκώς τις πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ