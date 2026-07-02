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Η Sony «κόβει» τα δισκάκια για το PlayStation από το 2028: Μόνο ψηφιακά θα κυκλοφορούν τα παιχνίδια

 02.07.2026 - 09:39
Η Sony «κόβει» τα δισκάκια για το PlayStation από το 2028: Μόνο ψηφιακά θα κυκλοφορούν τα παιχνίδια

Η Sony ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο του 2028 θα σταματήσει την παραγωγή φυσικών δίσκων για τις κονσόλες PlayStation, υιοθετώντας αποκλειστικά το ψηφιακό μοντέλο διανομής παιχνιδιών. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι χρήστες θα μπορούν να αποκτούν νέους τίτλους μόνο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας.

Σε ανάρτησή της στο επίσημο blog, η Sony Interactive Entertainment χαρακτήρισε την απόφαση «φυσική εξέλιξη», επισημαίνοντας ότι η προτίμηση των καταναλωτών στα ψηφιακά μέσα έχει πλέον ξεπεράσει κατά πολύ τη ζήτηση για φυσικούς δίσκους.

«Η μετάβαση αυτή θα μας επιτρέψει να ευθυγραμμιστούμε ακόμη περισσότερο με τον τρόπο που η πλειονότητα της κοινότητάς μας προτιμά να αποκτά και να παίζει τα παιχνίδια της σήμερα», αναφέρει η εταιρεία.

Η Sony διευκρίνισε ότι η αλλαγή δεν επηρεάζει τους τίτλους που έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν πριν από τις αρχές του 2028, οι οποίοι θα συνεχίσουν να διατίθενται και σε φυσική μορφή.

Με την απόφαση αυτή, η ιαπωνική εταιρεία γίνεται η πρώτη μεγάλη κατασκευάστρια κονσολών που εγκαταλείπει πλήρως τα φυσικά μέσα αποθήκευσης. Μέχρι σήμερα, τόσο η Sony όσο και η Microsoft διέθεταν οικονομικότερες εκδόσεις των κονσολών τους χωρίς μονάδα δίσκου, ωστόσο τα βασικά μοντέλα συνέχιζαν να υποστηρίζουν παιχνίδια σε δίσκο και Blu-ray.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί παίκτες έχουν δημιουργήσει επί δεκαετίες μεγάλες συλλογές φυσικών παιχνιδιών και πλέον θα αναγκαστούν να περάσουν αποκλειστικά σε ψηφιακή βιβλιοθήκη στο οικοσύστημα του PlayStation.

Παράλληλα, η Sony ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν σύντομα και τα ψηφιακά καταστήματα για το PlayStation 3 και τη φορητή κονσόλα PS Vita. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι δύο πλατφόρμες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του PlayStation, όμως δεν μπορούν πλέον να υποστηρίξουν τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και τις νέες προδιαγραφές επεξεργασίας πληρωμών. Θυμίζεται πως το PlayStation 3 κυκλοφόρησε το 2006, ενώ το PS Vita ακολούθησε το 2011.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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