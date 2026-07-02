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BINTEO: Αντιδράσεις στο Χονγκ Κονγκ για βίντεο κατά των ναρκωτικών που έμοιαζε να τα... διαφημίζει

 02.07.2026 - 09:50
BINTEO: Αντιδράσεις στο Χονγκ Κονγκ για βίντεο κατά των ναρκωτικών που έμοιαζε να τα... διαφημίζει

Ένα βίντεο κατά των ναρκωτικών που δημιούργησε με χρήση AI η Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων του Χονγκ Κονγκ (Correctional Services Department - CSD) προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και κατέληξε να γίνει viral, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι, αντί να αποτρέπει τη χρήση ουσιών, στην πραγματικότητα την... προωθεί.

Το βίντεο με τίτλο «Obsession: The Sugar-Coated Trap» κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους. Δημιουργήθηκε από τη μονάδα πολυμέσων της CSD με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει κυρίως τους νέους για τους κινδύνους των ναρκωτικών και τη σημασία της ψυχικής υγείας.

Ωστόσο, το πρώτο μέρος του βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στην αρχική εκδοχή, διάρκειας 63 δευτερολέπτων, τα πρώτα 35 δευτερόλεπτα παρουσιάζουν τέσσερις γυναικείους χαρακτήρες, δημιουργημένους εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη, ως μέλη ενός φανταστικού γυναικείου K-Pop συγκροτήματος. Κάθε μία προσωποποιεί μια διαφορετική ναρκωτική ουσία – κοκαΐνη, κάνναβη, μεθαμφεταμίνη και ετομιδάτη (γνωστή στο Χονγκ Κονγκ ως «space oil») – και τραγουδά για τα υποτιθέμενα «οφέλη» της χρήσης τους, καταλήγοντας με τη φράση στα καντονέζικα: «Ποιος θέλει να έρθει μαζί μας;».

Στο δεύτερο μέρος του βίντεο ακολουθεί αφήγηση που εξηγεί τις σοβαρές συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών, ξεκαθαρίζοντας ότι το αρχικό μήνυμα ήταν παραπλανητικό επίτηδες, ώστε να αναδείξει την «γλυκιά παγίδα» που κρύβουν οι ουσίες.

Παρά τον εκπαιδευτικό του στόχο, το βίντεο αποσύρθηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή του, καθώς κρίθηκε ότι το πρώτο μέρος μπορούσε εύκολα να παρερμηνευθεί. Τα ξημερώματα της 27ης Ιουνίου η υπηρεσία ανάρτησε μια συντομότερη εκδοχή, στην οποία η αποκάλυψη του πραγματικού μηνύματος γινόταν πολύ νωρίτερα. Ωστόσο και αυτή αποσύρθηκε μέσα σε λίγες ώρες, καθώς εντοπίστηκε σοβαρό λάθος στην αφήγηση, όπου αναφερόταν - προφανώς εκ παραδρομής - ότι «η διακίνηση ναρκωτικών δεν οδηγεί σε φυλάκιση», αντί για το ακριβώς αντίθετο.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τέσσερις ψηφιακές ηρωίδες έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς, με χιλιάδες χρήστες να δημιουργούν βίντεο, εικόνες και σατιρικό περιεχόμενο.

Μάλιστα, πολλοί αντιμετώπισαν τις χαρακτήρες σαν να επρόκειτο για πραγματικό μουσικό συγκρότημα με το όνομα «Obsession», μετατρέποντας την κρατική καμπάνια σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα memes των τελευταίων ημερών, ιδιαίτερα στην πλατφόρμα Threads.

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