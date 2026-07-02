Χωρίς νερό αυτές οι περιοχές της Λάρνακας λόγω εργασιών – Μέχρι ποια ώρα

Διακόπτεται σήμερα το πρωί η παροχή πόσιμου νερού στην τουριστική περιοχή από το λιμάνι μέχρι την παραλία ΚΟΤ, έως τις 15:00, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας.

Ο ΕΟΑΛ καλεί τους καταναλωτές να κάνουν συνετή χρήση του αποθηκευμένου νερού, ενώ διαβεβαιώνει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών και απολογείται για την ταλαιπωρία.