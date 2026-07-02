«Έφυγε» νωρίς ο Γιώργος Γεωργίου: Ήταν μόλις 52 ετών – Πότε θα γίνει η κηδεία – Δείτε φωτογραφία του

Η Εξόδιος ακολουθία τoυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο σήμερα Πέμπτη 02/07/2026, ώρα 17:00.

Οι τεθλιμμένοι: Γονείς, αδέλφια, αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ.

Δείτε φωτογραφία του: