Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineBINTEO: Αυτός είναι ο ακριβότερος δρόμος στον κόσμo
LIKE ONLINE

BINTEO: Αυτός είναι ο ακριβότερος δρόμος στον κόσμo

 02.07.2026 - 15:34
BINTEO: Αυτός είναι ο ακριβότερος δρόμος στον κόσμo

Η νέα παραλιακή αρτηρία της νήσου Ρεϊνιόν, η Nouvelle Route du Littoral, δεν είναι απλώς ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι μια τεχνική απάντηση σε ένα γεωγραφικό πρόβλημα που για δεκαετίες καθόριζε την καθημερινότητα του γαλλικού νησιού στον Ινδικό Ωκεανό.

Με κόστος που αγγίζει τα 200 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο, το έργο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες οδικές κατασκευές παγκοσμίως. Η συνολική διαδρομή έχει μήκος περίπου 12 χιλιόμετρα και συνδέει την πρωτεύουσα Saint-Denis με το κεντρικό λιμάνι La Possession, ακολουθώντας σε μεγάλο μέρος της πορείας της μια χάραξη κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα. Η πλήρης ολοκλήρωση έχει πλέον μετατεθεί για το 2030, αν και το βασικό κεντρικό τμήμα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από το 2022.

Η καρδιά του project είναι μια τοξωτή αερογέφυρα μήκους 5,4 χιλιομέτρων, που πατά σε πυλώνες κατασκευασμένους απευθείας μέσα στη θάλασσα. Το οδόστρωμα φιλοξενεί έξι λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα προβλέπεται ειδικός διάδρομος για δημόσιες συγκοινωνίες αλλά και κοινόχρηστη διαδρομή για πεζούς και ποδήλατα. Η ίδια η κατασκευή θεωρείται τεχνικά εξαιρετικά απαιτητική, καθώς έπρεπε να υλοποιηθεί υπό μόνιμες θαλάσσιες συνθήκες και σε περιοχή με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η ανάγκη για τη νέα αρτηρία ήταν επιτακτική. Ο προηγούμενος δρόμος, η Route du Littoral (RN1), περνούσε ακριβώς κάτω από απότομους βράχους κατά μήκος της ακτογραμμής. Κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων, ισχυρές βροχοπτώσεις και τεράστια κύματα προκαλούσαν συνεχείς διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκούσαν ακόμη και εβδομάδες. Για χιλιάδες κατοίκους, η βασική σύνδεση του νησιού είχε μετατραπεί σε μόνιμη πηγή αβεβαιότητας και κινδύνου.

Η νέα αερογέφυρα στηρίζεται σε 48 πυλώνες θεμελιωμένους στον βυθό, ενώ μεγάλο μέρος της κατασκευής πραγματοποιήθηκε στην ξηρά πριν μεταφερθεί δια θαλάσσης στο σημείο συναρμολόγησης. Περισσότερα από 1.300 προκατασκευασμένα τμήματα ενώθηκαν ώστε να δημιουργήσουν τη συνεχή υπερθαλάσσια διαδρομή.

Οι μηχανικοί σχεδίασαν το έργο ώστε να αντέχει σε τροπικούς κυκλώνες, τεράστια κύματα αλλά ακόμη και σε πιθανές συγκρούσεις πλοίων, με τον εκτιμώμενο χρόνο ζωής της υποδομής να φτάνει περίπου τα 100 χρόνια. Αρχικά, ένα μέρος της διαδρομής επρόκειτο να κατασκευαστεί πάνω σε τεχνητό ανάχωμα. Όμως οι περιβαλλοντικές αντιδράσεις για την εξόρυξη των απαραίτητων πετρωμάτων οδήγησαν σε αναθεώρηση του σχεδίου και τελικά στην επιλογή του σχεδίου που τελικά εφαρμόστηκε, εκτοξεύοντας ωστόσο το κόστος.

Σήμερα περίπου 70.000 οχήματα χρησιμοποιούν καθημερινά τη διαδρομή, με το τμήμα που έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία να έχει βελτιώσει σημαντικά τη σταθερότητα των μετακινήσεων στο ανατολικό κομμάτι του νησιού. Όταν ολοκληρωθεί πλήρως, η Nouvelle Route du Littoral θα προσφέρει για πρώτη φορά μια ασφαλή και μόνιμα προσβάσιμη σύνδεση ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σιακόλας - Δείτε φωτογραφία του
Τραγωδία στη Λεμεσό: Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης μετά τα πυρά του συζύγου της
Δίπλα στο κύμα: 9 παραθαλάσσιοι προορισμοί στην Κύπρο που αξίζει να επισκεφθείς αυτό το καλοκαίρι
«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά
ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού
Το όπλο του καθήκοντος ως μέσο εγκλήματος: Το νομικό πλαίσιο πίσω από την τραγωδία της Λεμεσού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θύμα απάτης 83χρονη: Της απέσπασαν σχεδόν 127 χιλιάδες - Πώς την ξεγέλασαν

 02.07.2026 - 15:37
Επόμενο άρθρο

Λεμεσός: Χειροπέδες σε 46χρονο για τη «χρυσή» διάρρηξη – Έκαναν φτερά €45.000 από το σπίτι 89χρονης

 02.07.2026 - 15:46
Τραγωδία στο Ξυλοφάγου: «Αν πήγαινε νωρίτερα σπίτι, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί» - Η Αστυνομία «καίει» τον πατέρα

Τραγωδία στο Ξυλοφάγου: «Αν πήγαινε νωρίτερα σπίτι, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί» - Η Αστυνομία «καίει» τον πατέρα

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως μετά τη δικαστική διαδικασία για την ανείπωτη τραγωδία στο Ξυλοφάγου, όπου δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους μέσα σε αυτοκίνητο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στο Ξυλοφάγου: «Αν πήγαινε νωρίτερα σπίτι, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί» - Η Αστυνομία «καίει» τον πατέρα

Τραγωδία στο Ξυλοφάγου: «Αν πήγαινε νωρίτερα σπίτι, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί» - Η Αστυνομία «καίει» τον πατέρα

  •  02.07.2026 - 14:55
Τραγωδία στη Λεμεσό: Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που αξιολογούνται – Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης

Τραγωδία στη Λεμεσό: Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που αξιολογούνται – Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης

  •  02.07.2026 - 13:34
«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

  •  02.07.2026 - 11:08
«Υγειονομική βόμβα» στη Λεμεσό: Στο Προεδρικό με τα βυτιοφόρα οι βοθροκαθαριστές – Δείτε βίντεο

«Υγειονομική βόμβα» στη Λεμεσό: Στο Προεδρικό με τα βυτιοφόρα οι βοθροκαθαριστές – Δείτε βίντεο

  •  02.07.2026 - 15:01
Υπουργικό: Αυτοί διορίστηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ

Υπουργικό: Αυτοί διορίστηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ

  •  02.07.2026 - 12:09
Τουρισμός «στον αέρα»: Μόλις το 23% των κυπριακών ξενοδοχείων λειτουργεί με πλήρη άδεια

Τουρισμός «στον αέρα»: Μόλις το 23% των κυπριακών ξενοδοχείων λειτουργεί με πλήρη άδεια

  •  02.07.2026 - 14:04
«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά

«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά

  •  02.07.2026 - 08:52
ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού

ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού

  •  02.07.2026 - 07:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα