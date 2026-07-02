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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερτουρούλογλου για Ολγκίν: «Δεν χρειαζόμαστε συμβουλές απ' έξω»

 02.07.2026 - 14:44
Ερτουρούλογλου για Ολγκίν: «Δεν χρειαζόμαστε συμβουλές απ' έξω»

Σε νέα επίθεση κατά της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Ανχέλα Ολγκίν, προχώρησε ο Ταχσίν Ερτουρούλογλου, κατηγορώντας την ότι υπερβαίνει τις αρμοδιότητές της και επιχειρεί να «καθοδηγήσει» την τουρκοκυπριακή κοινότητα και σημειώνοντας πως η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν χρειάζεται «συμβουλές απ' έξω».

Σε γραπτή δήλωσή του, ο «υπουργός εξωτερικών» του ψευδοκράτους αναφέρθηκε σε όσους, όπως είπε, ισχυρίζονται διαχρονικά ότι ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα και την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων περισσότερο από τους ίδιους, προσθέτοντας πλέον σε αυτή τη «λίστα» και την Ολγκίν. Υποστήριξε ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ οφείλει να ενημερωθεί για τα «όρια των αρμοδιοτήτων» της, κατηγορώντας τη για ανάμειξη σε ζητήματα εκτός του ρόλου της.

Ο Τουρκοκύπριος πολιτικός υπαινίχθηκε ότι πίσω από τη στάση της κ. Ολγκίν κρύβονται προσωπικές φιλοδοξίες, όπως ενδεχόμενη υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ή για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, κάτι που, όπως είπε, δεν αφορά τους Τουρκοκυπρίους. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η αποτυχία της αποστολής της οφείλεται στις ίδιες τις «απαρχαιωμένες» αποφάσεις και παραμέτρους του ΟΗΕ για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η κ. Ολγκίν παραμένει «όμηρος» του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αναφερόμενος στην δήλωση της κ. Ολγκίν της 1ης Ιουλίου και στην έκκληση στις πλευρές να μην παραμείνουν «όμηροι του παρελθόντος», ο κ. Ερτουρούλογλου αντέτεινε ότι η ίδια "αγνοεί πικρές εμπειρίες και κεκτημένα δικαιώματα" των Τουρκοκυπρίων. Έκλεισε τη δήλωσή του λέγοντας ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν χρειάζεται «συμβουλές απ' έξω» και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει υποχώρηση, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει «κυριαρχική ισότητα» και «ισότιμο διεθνές καθεστώς» για τους Τουρκοκυπρίους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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