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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στο Ξυλοφάγου: «Αν πήγαινε νωρίτερα σπίτι, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί» - Η Αστυνομία «καίει» τον πατέρα

 02.07.2026 - 14:55
Τραγωδία στο Ξυλοφάγου: «Αν πήγαινε νωρίτερα σπίτι, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί» - Η Αστυνομία «καίει» τον πατέρα

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως μετά τη δικαστική διαδικασία για την ανείπωτη τραγωδία στο Ξυλοφάγου, όπου δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους μέσα σε αυτοκίνητο.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων, το κλίμα φορτίστηκε ιδιαίτερα όταν ο μάρτυρας κατηγορίας της Αστυνομίας προχώρησε σε μια δήλωση που αγγίζει τον πυρήνα της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο χρόνος αντίδρασης του κατηγορούμενου πατέρα αποδείχθηκε μοιραίος, καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά πως, αν ο πατέρας είχε επιστρέψει νωρίτερα στο σπίτι, η τραγωδία αυτή πιθανότατα θα είχε αποφευχθεί. Η συγκεκριμένη αποστροφή προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση της υπεράσπισης, η οποία έσπευσε να αμφισβητήσει ευθέως τη θέση της Αστυνομίας.

Παράλληλα με τη μάχη των μαρτυριών, το Δικαστήριο εξέτασε και το καθεστώς κράτησης του κατηγορουμένου. Αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, το Σώμα αποφάσισε ότι συντρέχει σοβαρός κίνδυνος φυγοδικίας από πλευράς του πατέρα, με αποτέλεσμα να διατάξει την ανανέωση της κράτησης του.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεπτης πράξης και για τα δύο του παιδιά, θα παραμείνει υπόδικος στα κρατητήρια μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία της δίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουλίου.

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