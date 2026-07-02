Πέταξαν λουλούδια σε Ελληνίδα τραγουδίστρια με φορτωτή σε πανηγύρι - Δείτε βίντεο

Σε πανηγύρι στα Φάρσαλα τραγούδησε (30/6) η Γωγώ Τσαμπά, αλλά σίγουρα δεν περίμενε να της πετάξουν λουλούδια με φορτωτή.

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