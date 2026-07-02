WhatsApp: Έρχεται η μεγάλη αλλαγή που θα προστατεύσει το τηλέφωνό σας

Μια σημαντική αλλαγή που εστιάζει στην προστασία της ιδιωτικότητας έρχεται στο WhatsApp. Η εφαρμογή της Meta ετοιμάζεται να λανσάρει την υποστήριξη για usernames εντός του έτους, δίνοντας στους χρήστες έναν νέο τρόπο να επικοινωνούν χωρίς να χρειάζεται να μοιράζονται τον αριθμό του τηλεφώνου τους.

Με μια βάση χρηστών που αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια, η εταιρεία γνωρίζει καλά πως τα πιο περιζήτητα ονόματα θα γίνουν ανάρπαστα. Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα κράτησης έχει ήδη αρχίσει να γίνεται διαθέσιμη σταδιακά, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να εξασφαλίσουν το ψευδώνυμο που επιθυμούν.

Πώς θα κατοχυρώσετε το δικό σας username

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Οι χρήστες θα λάβουν μια ειδοποίηση μόλις η λειτουργία ενεργοποιηθεί για τον λογαριασμό τους. Εναλλακτικά, μπορούν να επισκεφθούν τις Ρυθμίσεις (Settings), να επιλέξουν Λογαριασμός (Account) και στη συνέχεια να πατήσουν στην επιλογή Username. Εκεί, μπορούν να πληκτρολογήσουν το όνομα της επιλογής τους, με την προϋπόθεση ότι είναι μοναδικό.

Για όσους δυσκολεύονται να βρουν ένα διαθέσιμο όνομα, η εφαρμογή διαθέτει έναν ενσωματωμένο generator που προτείνει εναλλακτικές. Επιπλέον, η Meta επιτρέπει σε επιχειρήσεις και δημιουργούς περιεχομένου να κατοχυρώσουν απευθείας το username που ήδη χρησιμοποιούν στο Instagram ή το Facebook, διατηρώντας μια συνεπή ψηφιακή ταυτότητα σε όλες τις πλατφόρμες.

Αλλαγές στην επικοινωνία και επιπλέον ασφάλεια

Μόλις η λειτουργία τεθεί σε πλήρη ισχύ τους επόμενους μήνες, ο τρόπος επικοινωνίας θα αλλάξει ριζικά. Όταν κάποιος θα σας στέλνει μήνυμα για πρώτη φορά, δεν θα βλέπει πλέον τον αριθμό του τηλεφώνου σας, αλλά μόνο το username σας. Αντίστοιχα, για να ξεκινήσει κάποιος μια συνομιλία μαζί σας, θα πρέπει να γνωρίζει το ακριβές username που έχετε επιλέξει.

Για ακόμα μεγαλύτερη προστασία, το WhatsApp εισάγει ένα προαιρετικό «κλειδί username» (username key). Πρόκειται για έναν κωδικό που θα πρέπει να γνωρίζει ο συνομιλητής σας για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σας. Στη φάση της κράτησης, το κλειδί αυτό είναι τετραψήφιο, αλλά με την επίσημη κυκλοφορία του χαρακτηριστικού θα αναβαθμιστεί σε έναν πιο σύνθετο αλφαριθμητικό κωδικό.

Μια κίνηση που ακολουθεί τον ανταγωνισμό

Η στρατηγική αυτή δεν είναι πρωτοφανής στον χώρο των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Το Signal, μια εφαρμογή με ισχυρή έμφαση στην ιδιωτικότητα, είχε ήδη εισαγάγει μια αντίστοιχη λειτουργία με usernames από τις αρχές του 2024, με στόχο ακριβώς την επικοινωνία χωρίς κοινοποίηση του αριθμού τηλεφώνου.

Το WhatsApp ακολουθεί με καθυστέρηση, ωστόσο η τεράστια κλίμακά του αλλάζει τα δεδομένα. Η εφαρμογή αυτής της λειτουργίας σε δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως αναμένεται να θέσει ένα νέο πρότυπο ασφάλειας και ιδιωτικότητας για ολόκληρη τη βιομηχανία.

Πηγή: e-radio.gr