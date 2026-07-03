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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχονται βροχές και καταιγίδες μέσα στο καλοκαίρι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

 03.07.2026 - 06:34
Έρχονται βροχές και καταιγίδες μέσα στο καλοκαίρι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρείται τοπικά χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά στα προσήνεμα ισχυροί και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 34 στα βόρεια παράλια και στους 30 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά στα δυτικά παράλια θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, οι νεφώσεις θα αυξάνονται σταδιακά και μετά το μεσημέρι αναμένονται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία το Σάββατο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση.

 

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