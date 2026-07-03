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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου

 03.07.2026 - 06:39
Εορτολόγιο: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου

Των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου και του Αγίου Υακίνθου μάρτυρος είναι σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, γιορτάζουν οι:

  • Ανατόλιος
  • Ζουμπουλία
  • Υάκινθος, Υακίνθη, Υάνθη, Ιάνθη

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