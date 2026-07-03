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Ούτε κλιματιστικό ούτε ανεμιστήρας: Το απλό κόλπο με το παγωμένο μπουκάλι που έγινε viral στον καύσωνα

 03.07.2026 - 08:19
Ούτε κλιματιστικό ούτε ανεμιστήρας: Το απλό κόλπο με το παγωμένο μπουκάλι που έγινε viral στον καύσωνα

Ένα απλό τρικ με παγωμένα μπουκάλια νερού γίνεται viral στην Ευρώπη ως οικονομική λύση για δροσιά χωρίς κλιματιστικό. Πώς λειτουργεί και τι πρέπει να γνωρίζετε.

Καθώς τα διαδοχικά κύματα καύσωνα δοκιμάζουν την Ευρώπη, ολοένα και περισσότεροι αναζητούν οικονομικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να επιβαρύνουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τις τελευταίες ημέρες, γαλλικά μέσα ενημέρωσης στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε μια απλή μέθοδο που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Πρόκειται για το λεγόμενο «κόλπο με το παγωμένο μπουκάλι», μια εύκολη πρακτική που υπόσχεται να προσφέρει προσωρινή αίσθηση δροσιάς στους εσωτερικούς χώρους.


Πώς εφαρμόζεται

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Γεμίστε ένα πλαστικό μπουκάλι περίπου στα τρία τέταρτα με νερό, αφήνοντας αρκετό κενό ώστε να διασταλεί ο πάγος χωρίς να σπάσει το δοχείο. Στη συνέχεια τοποθετήστε το στην κατάψυξη μέχρι να παγώσει πλήρως.

Παγωμένο νερό

Όταν το μπουκάλι είναι έτοιμο, τοποθετήστε το σε ένα σχετικά ψηλό σημείο μέσα στο δωμάτιο, όπως πάνω σε ένα ράφι ή τραπέζι, έχοντας από κάτω ένα μπολ ή δίσκο για να συγκεντρώνει τα νερά από τη συμπύκνωση καθώς λιώνει ο πάγος.

Γιατί λειτουργεί
Η μέθοδος βασίζεται στη φυσική κυκλοφορία του αέρα. Ο θερμός αέρας που έρχεται σε επαφή με την παγωμένη επιφάνεια ψύχεται, γίνεται βαρύτερος και κατεβαίνει προς το δάπεδο, ενώ ο θερμότερος αέρας ανεβαίνει και ψύχεται με τη σειρά του.


Το αποτέλεσμα δεν μειώνει θεαματικά τη θερμοκρασία ολόκληρου του σπιτιού, μπορεί όμως να δημιουργήσει μια πιο δροσερή αίσθηση σε μικρούς χώρους, ιδιαίτερα τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

Ακόμη πιο αποτελεσματικό με ανεμιστήρα
Όσοι διαθέτουν ανεμιστήρα μπορούν να ενισχύσουν το αποτέλεσμα τοποθετώντας το παγωμένο μπουκάλι ακριβώς μπροστά από τη ροή του αέρα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο αέρας που διαχέεται στο δωμάτιο περνά πρώτα από την παγωμένη επιφάνεια, προσφέροντας μια πιο δροσερή αίσθηση. Η τεχνική αυτή έχει χαρακτηριστεί από αρκετούς ως ένας αυτοσχέδιος «φορητός κλιματισμός», αν και η αποτελεσματικότητά της είναι σαφώς περιορισμένη σε σχέση με ένα πραγματικό σύστημα ψύξης.


Δεν αντικαθιστά το κλιματιστικό

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο κόλπο δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα κλιματιστικό, ιδιαίτερα σε συνθήκες ακραίου καύσωνα ή σε μεγάλους χώρους. Η επίδρασή του είναι προσωρινή και εξαρτάται από το μέγεθος του δωματίου, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τον αερισμό.

Παρ' όλα αυτά, μπορεί να αποτελέσει μια οικονομική λύση για όσους δεν διαθέτουν κλιματισμό ή επιθυμούν να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, η μέθοδος έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στη Γαλλία, όπου παρουσιάζεται ως ένα έξυπνο και χαμηλού κόστους τρικ για τις ημέρες του καύσωνα.

Ωστόσο, σε περιόδους πολύ υψηλών θερμοκρασιών, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν να μην βασίζεται κανείς αποκλειστικά σε τέτοιες λύσεις. Η καλή ενυδάτωση, η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες και η παραμονή σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα προστασίας από τη θερμική καταπόνηση.

Πηγή: gazzetta.gr

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