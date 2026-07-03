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ΔΙΕΘΝΗ

«Άντεξε σαν ήρωας»: Συγκλονιστική διάσωση επιζώντα οκτώ ημέρες μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο

 03.07.2026 - 08:45
«Άντεξε σαν ήρωας»: Συγκλονιστική διάσωση επιζώντα οκτώ ημέρες μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο

Μια διάσωση που χαρακτηρίζεται «θαύμα» ολοκληρώθηκε στη Βενεζουέλα, όπου διασώστες ανέσυραν ζωντανό έναν άνδρα οκτώ ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ο Ερνάν Αλμπέρτο Χιλ Φλόρες βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια ενός εμπορικού κέντρου στη Λα Γκουάιρα και απεγκλωβίστηκε ύστερα από επιχείρηση 70 ωρών, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται.

Ο Ερνάν Αλμπέρτο Χιλ Φλόρες, περίπου 40 ετών, εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας σε εμπορικό κέντρο στη Λα Γκουάιρα όταν οι δύο ισχυροί σεισμοί προκάλεσαν την κατάρρευση του χώρου στάθμευσης του κτιρίου.

Ο άνδρας παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από περίπου εννέα μέτρα συντριμμιών επί οκτώ ημέρες, μέχρι που οι διασώστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση που διήρκεσε 70 ώρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική της Χιλής, ο Χιλ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

«Ήταν σταθερός και σε πλήρη επαφή»

Ο διασώστης του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας, Λουίς Ροδρίγκες, δήλωσε ότι ο 40χρονος ήταν σταθερός όταν παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής είχε τις αισθήσεις του, ήταν προσανατολισμένος, συνεργαζόταν πλήρως και όλα τα ζωτικά του σημεία ήταν φυσιολογικά», ανέφερε.



Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, η σύζυγός του, Γκουσβιμάρ Γκονσάλες, δήλωσε στο CNN ότι είχε περάσει «ημέρες μεγάλης θλίψης», πιστεύοντας πως ο σύζυγός της είχε χάσει τη ζωή του.

«Όταν έμαθα ότι ήταν ζωντανός, είδα μια αχτίδα φωτός. Άντεξε σαν ήρωας», είπε συγκινημένη, προσθέτοντας ότι τα παιδιά τους τον περιμένουν στο σπίτι.

 


Πώς τον κράτησαν στη ζωή

Βίντεο που δημοσιοποίησε η Πυροσβεστική της Χιλής κατέγραψε τη στιγμή που οι διασώστες εντόπισαν για πρώτη φορά τον εγκλωβισμένο άνδρα με ειδική κάμερα έρευνας.

Από ένα μικρό άνοιγμα ανάμεσα στις πλάκες από σκυρόδεμα διακρίνονταν τα δάχτυλά του να κινούνται, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ζωντανός.

Οι ομάδες διάσωσης διατηρούσαν επικοινωνία μαζί του, ενώ του χορηγούσαν νερό, τροφή, φάρμακα και υγρά μέσω σωλήνα και σύριγγας μέχρι να καταφέρουν να δημιουργήσουν ασφαλή δίοδο προς το σημείο όπου βρισκόταν.

Νεότερο βίντεο δείχνει τον Χιλ να αναδύεται σταδιακά από τα ερείπια, φορώντας προστατευτική μάσκα και με εμφανή αιμάτωση στο ένα μάτι.

«Μόνο θαύματα συμβαίνουν μετά την έβδομη ημέρα»

Η Πυροσβεστική της Χιλής χαρακτήρισε την επιχείρηση «εξαιρετικά περίπλοκη», καθώς το κτίριο παρέμενε ασταθές και υπήρχε συνεχής κίνδυνος νέων καταρρεύσεων.

Ο Σεμπαστιάν Μοκορκέρ, μέλος της ομάδας Εκτίμησης και Συντονισμού Καταστροφών του ΟΗΕ, δήλωσε στο CNN ότι μετά την έβδομη ημέρα από έναν μεγάλο σεισμό μόνο «θαυματουργές διασώσεις» είναι πλέον εφικτές.

Όπως εξήγησε, το λεγόμενο «χρυσό παράθυρο» για τον εντοπισμό επιζώντων είναι συνήθως οι πρώτες τρεις ημέρες, καθώς στη συνέχεια οι πιθανότητες επιβίωσης χωρίς πρόσβαση σε νερό μειώνονται δραματικά.


Ο απολογισμός συνεχίζει να αυξάνεται

Οι διασώστες είχαν ενημερωθεί ήδη από την Κυριακή ότι ενδεχομένως υπήρχε επιζών κάτω από τα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Galerias Playa Grande. Με τη χρήση ραντάρ, σόναρ και ειδικού εξοπλισμού ανίχνευσης ήχου επιβεβαιώθηκε η παρουσία του.

Για τρεις ημέρες, διασώστες και ειδικοί από περίπου έξι χώρες εργάστηκαν αδιάκοπα ώστε να ανοίξουν ασφαλή δίοδο προς το σημείο και να διατηρήσουν τον εγκλωβισμένο στη ζωή.

Την ίδια ώρα, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, ανέρχεται πλέον σε 2.595 νεκρούς, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, διαβεβαιώνοντας πως «κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους».

«Έχουμε 2.595 νεκρούς μέχρι σήμερα», είπε η Ροδρίγκες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας πως οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται.

Οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους. Ο ΟΗΕ ωστόσο εκτιμά πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιατροδικαστής που εργάζεται σε πρόχειρο νεκροτομείο στη Λα Γκουάιρα δήλωσε στο CNN, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι μόνο στη δική της εγκατάσταση γίνεται διαχείριση περίπου 400 σορών ημερησίως.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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