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Το κρυμμένο στέκι της Λευκωσίας όπου τα signature cocktails συναντούν ένα εκλεκτό Mexican fusion menu

 03.07.2026 - 08:57
Το κρυμμένο στέκι της Λευκωσίας όπου τα signature cocktails συναντούν ένα εκλεκτό Mexican fusion menu

Το Metochiou 25 Lounge ανήκει ξεκάθαρα στην κατηγορία των μαγαζιών που σε κάνουν να θέλεις να καθίσεις και να απολαύσεις την ηρεμία μέχρι αργά το βράδυ. Κρυμμένο σε έναν ήσυχο δρόμο της Λευκωσίας, μακριά από τη φασαρία της πόλης αλλά ταυτόχρονα σε απόσταση λίγων λεπτών από το κέντρο, αποτελεί έναν από εκείνους τους χώρους που δύσκολα ξεχνάς μετά την πρώτη σου επίσκεψη.

Από την πρώτη στιγμή, αυτό που σε κερδίζει είναι η ατμόσφαιρα. Ο καταπράσινος κήπος δημιουργεί την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε μια μικρή όαση μέσα στην πόλη. Ο φωτισμός είναι διακριτικός, η μουσική κινείται στους σωστούς ρυθμούς και όλα μοιάζουν σχεδιασμένα ώστε να σε κάνουν να χαλαρώσεις και να απολαύσεις την παρέα σου χωρίς βιασύνη.

Το Metochiou 25 Lounge, όμως, δεν είναι ένας χώρος που μένει στάσιμος. Αντίθετα, αλλάζει χαρακτήρα μέσα στην εβδομάδα, προσφέροντας διαφορετικές εμπειρίες ανάλογα με την ημέρα.
Mexican fusion γεύσεις που ξεχωρίζουν

Από Τετάρτη έως Παρασκευή, το μενού αποκτά έναν πιο δημιουργικό και εξωτικό χαρακτήρα, με προτάσεις εμπνευσμένες από τη Mexican Fusion Cuisine. Παραδοσιακές μεξικανικές γεύσεις συναντούν σύγχρονες τεχνικές και δημιουργικούς συνδυασμούς, σε ένα μενού που απευθύνεται τόσο σε όσους αγαπούν τις έντονες γεύσεις όσο και σε εκείνους που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό.

Οι γεύσεις συνοδεύονται ιδανικά από μια μεγάλη επιλογή signature cocktails, τα οποία παρασκευάζονται με φρέσκα υλικά, ιδιαίτερα αποστάγματα και δημιουργικές τεχνικές, δίνοντας τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στην εμπειρία.
Κάθε εβδομάδα και μια διαφορετική εμπειρία

Οι βραδιές στο Metochiou 25 Lounge αποκτούν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον μέσα από τα θεματικά events που διοργανώνονται τις ίδιες ημέρες.

DJ sets, cocktail nights και βραδιές αφιερωμένες σε premium αποστάγματα δημιουργούν μια διαφορετική ατμόσφαιρα κάθε εβδομάδα, μετατρέποντας το lounge σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης για όσους αγαπούν την καλή μουσική, τα ποιοτικά ποτά και τις ξεχωριστές εξόδους.

Το πρώτο εξειδικευμένο Cigar Lounge στην Κύπρο

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν το Metochiou 25 Lounge να ξεχωρίζει είναι ο εσωτερικός του χώρος, όπου φιλοξενείται το πρώτο εξειδικευμένο Cigar Lounge στην Κύπρο.

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους λάτρεις του πούρου, προσφέροντας ένα κομψό και άνετο περιβάλλον όπου μπορούν να απολαύσουν την εμπειρία ενός ποιοτικού πούρου συνοδεία εκλεκτών ουίσκι, ρουμιών ή signature cocktails.

Πρόκειται για μια πρόταση που σπάνια συναντά κανείς στην Κύπρο και που προσδίδει στο Metochiou 25 Lounge έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, διαφοροποιώντας το από τα υπόλοιπα lounge bars της πρωτεύουσας.

Οι υπόλοιπες ημέρες έχουν τη δική τους γεύση

Το concept διαφοροποιείται και στις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Δευτέρα, Τρίτη και Σάββατο, το μενού επικεντρώνεται σε platters και χειροποίητες πίτσες, ιδανικές για μια πιο χαλαρή έξοδο με φίλους, συνοδευόμενες φυσικά από την πλούσια λίστα ποτών και cocktails του καταστήματος.

Έτσι, κάθε επίσκεψη στο Metochiou 25 Lounge μπορεί να είναι διαφορετική, ανάλογα με τη διάθεση και την ημέρα.

Η αλήθεια είναι ότι το Metochiou 25 Lounge είναι λίγο απ' όλα και αυτό ακριβώς αποτελεί τη μεγαλύτερη γοητεία του. Ένας χώρος που καταφέρνει να συνδυάζει γαστρονομία, ποιοτικά cocktails, μουσική, χαλαρή ατμόσφαιρα και μια μοναδική εμπειρία για τους λάτρεις του πούρου, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του.

Σε μια πόλη που συνεχώς αναζητά νέες προτάσεις για ποιοτική έξοδο, το Metochiou 25 Lounge έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Και αρκεί μία μόνο επίσκεψη για να καταλάβει κανείς γιατί πολλοί το θεωρούν πλέον ένα από τα πιο ιδιαίτερα στέκια της Λευκωσίας.


INFO

(22730150) Μετοχίου25, Άγιος Αντρέας, Λευκωσία.
Facebook: Metochiou 25 Lounge
Instagram: metochiou25lounge
Website: actlounges.com

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

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