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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

 03.07.2026 - 08:59
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου ανακοίνωσε την κατάθεση ψηφίσματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με το οποίο ζητείται η παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία βασίζεται σε ηλεκτρονική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας «Άμεση Δημοκρατία», όπου, όπως ανέφερε, το 92% των συμμετεχόντων τάχθηκε υπέρ της παραίτησης των δύο αξιωματούχων.

Το ψήφισμα περιλαμβάνει τρία βασικά αιτήματα: την παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, τη διενέργεια άμεσης και ανεξάρτητης έρευνας για τα ζητήματα που καταγράφονται στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, με απόδοση ευθυνών όπου προκύπτουν, καθώς και την προώθηση μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας και την ενίσχυση της λογοδοσίας.

Όπως εξήγησε ο κ. Παναγιώτου, το ψήφισμα έχει ήδη κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών για εξέταση. Εφόσον ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, σε περίπτωση έγκρισης, το ψήφισμα θα εκφράζει την επίσημη πολιτική θέση της Βουλής και θα αποτελέσει, όπως ανέφερε, τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική πίεση προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των αιτημάτων του.

Παράλληλα, κάλεσε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να στηρίξουν το ψήφισμα όταν αυτό τεθεί προς ψήφιση, ενώ προέτρεψε τους πολίτες να επικοινωνήσουν με τους βουλευτές τους ζητώντας τους να το υπερψηφίσουν.

Τέλος, ο κ. Παναγιώτου δήλωσε ότι θα ενημερώνει το κοινό για την πορεία του ψηφίσματος και για τη στάση που θα τηρήσουν οι βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα κατά την τελική ψηφοφορία.

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