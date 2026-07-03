Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Υπήρξαν 50 αρνητικές απαντήσεις μέχρι να καταλήξουμε» – Απαντά στις επικρίσεις για τον Μιλωνόπουλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Υπήρξαν 50 αρνητικές απαντήσεις μέχρι να καταλήξουμε» – Απαντά στις επικρίσεις για τον Μιλωνόπουλο

 03.07.2026 - 08:54
Λετυμπιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Υπήρξαν 50 αρνητικές απαντήσεις μέχρι να καταλήξουμε» – Απαντά στις επικρίσεις για τον Μιλωνόπουλο

Σε αποκαλύψεις αναφορικά με το παρασκήνιο του διορισμού της πενταμελούς ομάδας των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για το «Κράτος Μαφία» προέβη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα».

Απαντώντας στις έντονες επικρίσεις περί ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων για το μέλος της ομάδας, καθηγητή Χρήστο Μιλωνόπουλο, ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε το τοπίο, αποκαλύπτοντας παράλληλα το μέγεθος της δυσκολίας που αντιμετώπισε η Κυβέρνηση για τη στελέχωση της επιτροπής, αφού χρειάστηκε να εισπράξει περίπου 50 αρνητικές απαντήσεις από διάφορα πρόσωπα πριν καταλήξει στην τελική σύνθεση.

Αναφορικά με τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομα του κ. Μιλωνόπουλου, λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής του σχέσης ως δικηγόρος του Μιχάλη Ζολώτα στην υπόθεση Focus, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι η εξαίρεσή του από τη συγκεκριμένη ενότητα των ερευνών ήταν αποφασισμένη εξαρχής. Όπως εξήγησε, η επιλογή να διοριστεί πολυμελής ομάδα και όχι ένας μεμονωμένος ανακριτής έγινε ακριβώς για να διασφαλιστεί η συλλογική διαχείριση και να διευκολυνθεί η ταχύτερη εξέταση των ξεχωριστών ενοτήτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι το κάλεσμα προς τον κ. Μιλωνόπουλο έγινε απευθείας από τον επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας και πρώην δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλειο Σκούρη, ο οποίος έκρινε ότι η εξειδίκευση και το βιογραφικό του συγκεκριμένου νομικού ήταν απαραίτητα για την αρτιότητα της έρευνας. Διευκρίνισε μάλιστα πως ο κ. Μιλωνόπουλος δεν υπήρξε ποτέ δικηγόρος της εταιρείας Focus, αλλά εκπροσωπούσε τον κ. Ζολώτα, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στις υπό εξέταση οντότητες. Η απόφαση για τη μη εμπλοκή του στη συγκεκριμένη ενότητα είχε συμφωνηθεί μεταξύ των κυρίων Σκούρη και Μιλωνόπουλου προτού το θέμα δει το φως της δημοσιότητας.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που συνεχίζουν να υφίστανται παρά την ανακοίνωση της εξαίρεσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη και δεδομένη, ωστόσο κάλεσε όλες πλευρές να αποφεύγουν τον μηδενισμό. Συμπλήρωσε ότι το κύρος, οι γνώσεις και η εμπειρία των πέντε επιλεγέντων ανακριτών είναι αδιαμφισβήτητα και ότι η κυβέρνηση επιδίωξε με αυτή τη σύνθεση να θωρακίσει τη διαδικασία και να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές έχουν πλέον στη διάθεσή τους χρονικό ορίζοντα έως και έξι μηνών για να ολοκληρώσουν το έργο τους, εργαζόμενοι σε στενό συντονισμό με την Αστυνομία, με την κυβέρνηση να ευελπιστεί ότι τα ευρήματα θα παραδοθούν ακόμη και πριν από την εκπνοή της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Video: Ηλικιωμένη γυναίκα με Αλτσχάιμερ κοιμόταν όσο καιγόταν το σπίτι της - Πώς την έσωσε ένα έξυπνο κουδούνι
Εορτολόγιο: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου
Έρχονται βροχές και καταιγίδες μέσα στο καλοκαίρι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Περιμένεις να λάβεις επίδομα, σύνταξη ή βοήθημα; Μάθε ποιες αιτήσεις εξετάζονται αυτές τις ημέρες
«Ακτινογραφία» της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Τα ανοιχτά μέτωπα, οι επιτυχίες και το καλοκαιρινό στοίχημα της ΟΛΤΕΚ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

 03.07.2026 - 08:59
Επόμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Αχιλλέας Γεωργίου – Πότε θα γίνει η κηδεία – Δείτε φωτογραφία του

 03.07.2026 - 09:15
Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί δημοσίως να αποφεύγει κάθε συζήτηση που αφορά τις προεδρικές εκλογές του 2028, ωστόσο στο Προεδρικό γνωρίζουν καλά ότι η πολιτική συγκυρία εξελίσσεται ευνοϊκά για τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

  •  03.07.2026 - 08:01
Κυπριακό: Οι Βρυξέλλες γίνονται το επόμενο κρίσιμο διπλωματικό τεστ-Στο επίκεντρο η αποστολή της Ολγκίν και η άτυπη πενταμερής

Κυπριακό: Οι Βρυξέλλες γίνονται το επόμενο κρίσιμο διπλωματικό τεστ-Στο επίκεντρο η αποστολή της Ολγκίν και η άτυπη πενταμερής

  •  03.07.2026 - 06:23
Λετυμπιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Υπήρξαν 50 αρνητικές απαντήσεις μέχρι να καταλήξουμε» – Απαντά στις επικρίσεις για τον Μιλωνόπουλο

Λετυμπιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Υπήρξαν 50 αρνητικές απαντήσεις μέχρι να καταλήξουμε» – Απαντά στις επικρίσεις για τον Μιλωνόπουλο

  •  03.07.2026 - 08:54
Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

  •  03.07.2026 - 09:22
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

  •  03.07.2026 - 08:59
Περιμένεις να λάβεις επίδομα, σύνταξη ή βοήθημα; Μάθε ποιες αιτήσεις εξετάζονται αυτές τις ημέρες

Περιμένεις να λάβεις επίδομα, σύνταξη ή βοήθημα; Μάθε ποιες αιτήσεις εξετάζονται αυτές τις ημέρες

  •  03.07.2026 - 06:28
VIDEO:Έμεινε άφωνη η Κατερίνα Αγαπητού - Το απρόσμενο «ντου» του Λούη Πατσαλίδη και της Αστέρως Κυπριανού

VIDEO:Έμεινε άφωνη η Κατερίνα Αγαπητού - Το απρόσμενο «ντου» του Λούη Πατσαλίδη και της Αστέρως Κυπριανού

  •  03.07.2026 - 08:19
«Ακτινογραφία» της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Τα ανοιχτά μέτωπα, οι επιτυχίες και το καλοκαιρινό στοίχημα της ΟΛΤΕΚ

«Ακτινογραφία» της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Τα ανοιχτά μέτωπα, οι επιτυχίες και το καλοκαιρινό στοίχημα της ΟΛΤΕΚ

  •  03.07.2026 - 06:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα