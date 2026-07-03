Λετυμπιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Υπήρξαν 50 αρνητικές απαντήσεις μέχρι να καταλήξουμε» – Απαντά στις επικρίσεις για τον Μιλωνόπουλο

Απαντώντας στις έντονες επικρίσεις περί ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων για το μέλος της ομάδας, καθηγητή Χρήστο Μιλωνόπουλο, ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε το τοπίο, αποκαλύπτοντας παράλληλα το μέγεθος της δυσκολίας που αντιμετώπισε η Κυβέρνηση για τη στελέχωση της επιτροπής, αφού χρειάστηκε να εισπράξει περίπου 50 αρνητικές απαντήσεις από διάφορα πρόσωπα πριν καταλήξει στην τελική σύνθεση.

Αναφορικά με τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομα του κ. Μιλωνόπουλου, λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής του σχέσης ως δικηγόρος του Μιχάλη Ζολώτα στην υπόθεση Focus, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι η εξαίρεσή του από τη συγκεκριμένη ενότητα των ερευνών ήταν αποφασισμένη εξαρχής. Όπως εξήγησε, η επιλογή να διοριστεί πολυμελής ομάδα και όχι ένας μεμονωμένος ανακριτής έγινε ακριβώς για να διασφαλιστεί η συλλογική διαχείριση και να διευκολυνθεί η ταχύτερη εξέταση των ξεχωριστών ενοτήτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι το κάλεσμα προς τον κ. Μιλωνόπουλο έγινε απευθείας από τον επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας και πρώην δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλειο Σκούρη, ο οποίος έκρινε ότι η εξειδίκευση και το βιογραφικό του συγκεκριμένου νομικού ήταν απαραίτητα για την αρτιότητα της έρευνας. Διευκρίνισε μάλιστα πως ο κ. Μιλωνόπουλος δεν υπήρξε ποτέ δικηγόρος της εταιρείας Focus, αλλά εκπροσωπούσε τον κ. Ζολώτα, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στις υπό εξέταση οντότητες. Η απόφαση για τη μη εμπλοκή του στη συγκεκριμένη ενότητα είχε συμφωνηθεί μεταξύ των κυρίων Σκούρη και Μιλωνόπουλου προτού το θέμα δει το φως της δημοσιότητας.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που συνεχίζουν να υφίστανται παρά την ανακοίνωση της εξαίρεσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη και δεδομένη, ωστόσο κάλεσε όλες πλευρές να αποφεύγουν τον μηδενισμό. Συμπλήρωσε ότι το κύρος, οι γνώσεις και η εμπειρία των πέντε επιλεγέντων ανακριτών είναι αδιαμφισβήτητα και ότι η κυβέρνηση επιδίωξε με αυτή τη σύνθεση να θωρακίσει τη διαδικασία και να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές έχουν πλέον στη διάθεσή τους χρονικό ορίζοντα έως και έξι μηνών για να ολοκληρώσουν το έργο τους, εργαζόμενοι σε στενό συντονισμό με την Αστυνομία, με την κυβέρνηση να ευελπιστεί ότι τα ευρήματα θα παραδοθούν ακόμη και πριν από την εκπνοή της συγκεκριμένης προθεσμίας.