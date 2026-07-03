Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι μετά από συνεδρία του ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2026, κατά την οποία συζήτησε το θέμα για παροχή οικονομικής βοήθειας για τη μεταφορά στη Βουλγαρία των σορών των δύο ανήλικων παιδιών που έχασαν άδικα τη ζωή τους την περασμένη Κυριακή, στη κοινότητά μας, «η μεταφορά τους θα γίνει εξ’ ολοκλήρου με κρατική δαπάνη από την Κυπριακή Δημοκρατία».

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια, ως επίσης ευχαριστούν θερμά όλους όσοι προθυμοποιήθηκαν να προσφέρουν βοήθεια».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ