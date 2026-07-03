Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέα εποχή στις τηλεοράσεις: Το «κόλπο» που μπορεί να σας λύσει τα χέρια - Μην αγοράσετε αποκωδικοποιητή ακόμα!
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα εποχή στις τηλεοράσεις: Το «κόλπο» που μπορεί να σας λύσει τα χέρια - Μην αγοράσετε αποκωδικοποιητή ακόμα!

 03.07.2026 - 09:32
Νέα εποχή στις τηλεοράσεις: Το «κόλπο» που μπορεί να σας λύσει τα χέρια - Μην αγοράσετε αποκωδικοποιητή ακόμα!

Χιλιάδες καταναλωτές σε Ελλάδα και Κύπρο βλέπουν τα ιδιωτικά κανάλια (Alpha, ANT1, Sigma, Omega κ.ά.) να εξαφανίζονται ή να εμφανίζουν μήνυμα ασυμβατότητας μετά τη μετάβαση στο νέο πρότυπο εκπομπής DVB‑T2 με κωδικοποίηση H.265/HEVC.

Το πρώτο αντανακλαστικό πολλών είναι η αγορά νέου αποκωδικοποιητή. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις αυτό ίσως να μην είναι απαραίτητο.

Το «μυστικό» που συζητιέται παντού

Σύμφωνα με ανάρτηση που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλές σχετικά σύγχρονες Smart TV των εταιρειών LG, Samsung, Sony, TCL, Hisense και άλλων διαθέτουν ήδη τον απαραίτητο αποκωδικοποιητή H.265, αλλά αυτός δεν ενεργοποιείται κάποτε. Το αποτέλεσμα; Η τηλεόραση φαίνεται να μην υποστηρίζει το νέο σήμα, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να το υποστηρίζει κανονικά.

Το συμπέρασμα

Αν έχετε τηλεόραση της τελευταίας δεκαετίας και ξαφνικά χάσατε τα ιδιωτικά κανάλια, μην τρέξετε αμέσως για νέο αποκωδικοποιητή. Ένα απλό πέρασμα από τις ρυθμίσεις μπορεί να αποδειχθεί η πιο χρήσιμη κίνηση των ημερών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Video: Ηλικιωμένη γυναίκα με Αλτσχάιμερ κοιμόταν όσο καιγόταν το σπίτι της - Πώς την έσωσε ένα έξυπνο κουδούνι
Εορτολόγιο: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου
Έρχονται βροχές και καταιγίδες μέσα στο καλοκαίρι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Περιμένεις να λάβεις επίδομα, σύνταξη ή βοήθημα; Μάθε ποιες αιτήσεις εξετάζονται αυτές τις ημέρες
«Ακτινογραφία» της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Τα ανοιχτά μέτωπα, οι επιτυχίες και το καλοκαιρινό στοίχημα της ΟΛΤΕΚ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

 03.07.2026 - 09:22
Επόμενο άρθρο

Μεθυσμένος άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικό και κατέληξε στο κελί - Χειροπέδες σε άλλον ένα που κρατούσε μπουκάλι

 03.07.2026 - 09:40
Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί δημοσίως να αποφεύγει κάθε συζήτηση που αφορά τις προεδρικές εκλογές του 2028, ωστόσο στο Προεδρικό γνωρίζουν καλά ότι η πολιτική συγκυρία εξελίσσεται ευνοϊκά για τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

  •  03.07.2026 - 08:01
Κυπριακό: Οι Βρυξέλλες γίνονται το επόμενο κρίσιμο διπλωματικό τεστ-Στο επίκεντρο η αποστολή της Ολγκίν και η άτυπη πενταμερής

Κυπριακό: Οι Βρυξέλλες γίνονται το επόμενο κρίσιμο διπλωματικό τεστ-Στο επίκεντρο η αποστολή της Ολγκίν και η άτυπη πενταμερής

  •  03.07.2026 - 06:23
Λετυμπιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Υπήρξαν 50 αρνητικές απαντήσεις μέχρι να καταλήξουμε» – Απαντά στις επικρίσεις για τον Μιλωνόπουλο

Λετυμπιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Υπήρξαν 50 αρνητικές απαντήσεις μέχρι να καταλήξουμε» – Απαντά στις επικρίσεις για τον Μιλωνόπουλο

  •  03.07.2026 - 08:54
Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

  •  03.07.2026 - 09:22
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

  •  03.07.2026 - 08:59
Τον χτύπησε και... εξαφανίστηκε – Έκκληση πολίτη για πληροφορίες μετά από τροχαίο

Τον χτύπησε και... εξαφανίστηκε – Έκκληση πολίτη για πληροφορίες μετά από τροχαίο

  •  03.07.2026 - 10:06
VIDEO:Έμεινε άφωνη η Κατερίνα Αγαπητού - Το απρόσμενο «ντου» του Λούη Πατσαλίδη και της Αστέρως Κυπριανού

VIDEO:Έμεινε άφωνη η Κατερίνα Αγαπητού - Το απρόσμενο «ντου» του Λούη Πατσαλίδη και της Αστέρως Κυπριανού

  •  03.07.2026 - 08:19
«Ακτινογραφία» της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Τα ανοιχτά μέτωπα, οι επιτυχίες και το καλοκαιρινό στοίχημα της ΟΛΤΕΚ

«Ακτινογραφία» της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Τα ανοιχτά μέτωπα, οι επιτυχίες και το καλοκαιρινό στοίχημα της ΟΛΤΕΚ

  •  03.07.2026 - 06:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα