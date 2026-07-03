Νέα εποχή στις τηλεοράσεις: Το «κόλπο» που μπορεί να σας λύσει τα χέρια - Μην αγοράσετε αποκωδικοποιητή ακόμα!

Το πρώτο αντανακλαστικό πολλών είναι η αγορά νέου αποκωδικοποιητή. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις αυτό ίσως να μην είναι απαραίτητο.

Το «μυστικό» που συζητιέται παντού

Σύμφωνα με ανάρτηση που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλές σχετικά σύγχρονες Smart TV των εταιρειών LG, Samsung, Sony, TCL, Hisense και άλλων διαθέτουν ήδη τον απαραίτητο αποκωδικοποιητή H.265, αλλά αυτός δεν ενεργοποιείται κάποτε. Το αποτέλεσμα; Η τηλεόραση φαίνεται να μην υποστηρίζει το νέο σήμα, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να το υποστηρίζει κανονικά.

Το συμπέρασμα

Αν έχετε τηλεόραση της τελευταίας δεκαετίας και ξαφνικά χάσατε τα ιδιωτικά κανάλια, μην τρέξετε αμέσως για νέο αποκωδικοποιητή. Ένα απλό πέρασμα από τις ρυθμίσεις μπορεί να αποδειχθεί η πιο χρήσιμη κίνηση των ημερών.