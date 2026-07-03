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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τον χτύπησε και... εξαφανίστηκε – Έκκληση πολίτη για πληροφορίες μετά από τροχαίο

 03.07.2026 - 10:06
Τον χτύπησε και... εξαφανίστηκε – Έκκληση πολίτη για πληροφορίες μετά από τροχαίο

Έκκληση προς πολίτες που ενδέχεται να ήταν αυτόπτες μάρτυρες τροχαίου ατυχήματος απευθύνει οδηγός, μετά από σύγκρουση με όχημα του οποίου ο οδηγός εγκατέλειψε τη σκηνή.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 2 Ιουλίου, περίπου στις 22:50, στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς την έξοδο Caterways. Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του άλλου οχήματος φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να παραμείνει για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο πολίτης καλεί όποιον βρισκόταν στην περιοχή και είδε το περιστατικό ή διαθέτει καταγραφή από dashcam ή άλλη κάμερα που ενδέχεται να απεικονίζει το όχημα ή τις πινακίδες του, να επικοινωνήσει μαζί του μέσω προσωπικού μηνύματος.

Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Δείτε την ανάρτηση που έγινε στο CyPoliceCheckpoints:

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