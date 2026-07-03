Γιάννης Αντωνίου: Διασφαλίζεται η αμεροληψία στην έρευνα για το «Κράτος Μαφία»

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, επεσήμανε ότι ο ίδιος ο κύριος Μιλωνόπουλος γνωστοποίησε εξαρχής τη σχέση που αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, γεγονός πρόσθεσε, που αποδεικνύει καλή πίστη. Είπε ότι ο επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας εξέτασε τα δεδομένα και αποφάσισε τον αποκλεισμό του κυρίου Μυλωνόπουλου από το σκέλος της έρευνας που θα μπορούσε να δημιουργήσει ζήτημα.

Επιθυμία της Κυβέρνησης, ανέφερε ο κύριος Αντωνίου, είναι η ολοκλήρωση της έρευνας ακόμα και πριν από την εξάμηνη προθεσμία αν και όπως είπε, δεν αποκλείεται εύλογη παράταση εφόσον τεκμηριωθεί σχετική ανάγκη.

Σε ό,τι αφορά το ποιος θα αποφασίσει για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι βάσει του Συντάγματος, η αρμοδιότητα ανήκει στη Νομική Υπηρεσία.

Είπε, τέλος, ότι η διαδικασία θα κινηθεί με απόλυτο σεβασμό τόσο στο τεκμήριο αθωότητας όσο και στην αρχή ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου.

Πηγή: ΡΙΚ