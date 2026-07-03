Άννα Αριστοτέλους: Ζητεί αναδρομική τοποθέτηση της στη θέση Γενικής Διευθύντριας - Επικαλείται απόφαση του Δικαστηρίου

Σε επιστολή, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2026, προς το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Γραμματέα του, ο κ. Τριανταφυλλίδης αναφέρει ότι, με απόφαση του Δικαστηρίου στις 17 Ιουνίου 2026, ακυρώθηκε η απόφαση με την οποία η πελάτιδά του είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει, η κ. Αριστοτέλους είχε αποδεχθεί τον διορισμό της στη θέση της Γενικής Διευθύντριας από την 1η Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί σε οργανική θέση ώστε να ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από το σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό, καλεί το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό το φως της δικαστικής απόφασης, να προχωρήσει άμεσα στην τοποθέτησή της στην οργανική θέση με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία του διορισμού της.

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρία του στις 22 Ιουνίου, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) όπως η κ. Αριστοτέλους τεθεί εκ νέου σε διαθεσιμότητα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ