Απίστευτο εύρημα στις ΗΠΑ: 11χρονος βρήκε δόντι από τον μεγαλύτερο καρχαρία όλων των εποχών ηλικίας 3,6 εκατ. ετών

Ο Μάικλ Μπάουερς, 42 ετών, και ο 11χρονος γιος του Μπο, από την Πενσιλβάνια, βρίσκονταν στη Σι Άιλ Σίτι όταν εντόπισαν το τεράστιο δόντι μέσα σε μια στενή σχισμή σε έναν κυματοθραύστη. Ο πατέρας προσπάθησε να το βγάλει, όμως δεν μπορούσε να χωρέσει το χέρι του στο άνοιγμα. Τελικά, ο μικρός Μπο κατάφερε να φτάσει το απολίθωμα και να το τραβήξει έξω.

«Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα βρίσκαμε κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Μπάουερς, περιγράφοντας την ανακάλυψη ως ένα μοναδικό γεγονός για την οικογένειά του.

Επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για Μεγαλόδοντα

Το εύρημα παρουσιάστηκε στο Cape May Whale Watch and Research Center, όπου ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για απολιθωμένο δόντι καρχαρία Μεγαλόδοντα.

Ο προϊστορικός θηρευτής, γνωστός επιστημονικά ως Otodus megalodon, εκτιμάται ότι μπορούσε να φτάσει σε μήκος περίπου 18 μέτρων και κυριαρχούσε στους ωκεανούς πριν εξαφανιστεί, πριν από περισσότερα από 3,6 εκατομμύρια χρόνια.

Το δόντι έχει μήκος περίπου 10 εκατοστά και φέρει ένα μεγάλο σπάσιμο στην άκρη του, πιθανότατα από τη στιγμή που ο Μεγαλόδοντας δάγκωσε τη λεία του.



Εξαιρετικά σπάνια ανακάλυψη

Η σημασία του ευρήματος γίνεται ακόμη μεγαλύτερη από το γεγονός ότι απολιθώματα Μεγαλόδοντα είναι ιδιαίτερα σπάνια στο Νιου Τζέρσεϊ. Σύμφωνα με την επιμελήτρια του New Jersey State Museum, Ντέινα Έχερτ, έχουν καταγραφεί λιγότερα από πέντε δόντια Μεγαλόδοντα στην πολιτεία.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο δόντι ενδέχεται να μεταφέρθηκε στην περιοχή κατά τη διάρκεια πρόσφατων εργασιών εμπλουτισμού της παραλίας. Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε έργο με μεταφορά άμμου από περιοχή ανοιχτά της ακτής, και είναι πιθανό το απολίθωμα να βρισκόταν μέσα στην άμμο που χρησιμοποιήθηκε.





Για την οικογένεια Μπάουερς, πάντως, η ανακάλυψη εξελίχθηκε σε ένα απρόσμενο «κυνήγι θησαυρού» που δύσκολα θα ξεχάσει. Ο 11χρονος Μπο, ο οποίος ήταν εκείνος που κατάφερε τελικά να βγάλει το απολίθωμα από τη σχισμή, έμεινε άφωνος όταν κατάλαβε τι είχε μόλις βρει.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα