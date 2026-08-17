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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελλάδα: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο - Στο ίδιο σημείο πριν 2,5 χρόνια είχε χάσει τον γιο του

 17.08.2026 - 18:59
Τραγωδία στην Ελλάδα: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο - Στο ίδιο σημείο πριν 2,5 χρόνια είχε χάσει τον γιο του

Ένας ακόμη θάνατος στην άσφαλτο έρχεται να συγκλονίσει την κοινωνία του Βόλου, με έναν 56χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του λίγες ώρες μετά από σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Βόλου – Διμηνίου, όπου πριν από περίπου 2,5 χρόνια είχε χάσει τον 21χρονο γιο του.

Όπως αναφέρει το gegonota.news.gr, πρόκειται για έναν πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ανήμερα της Παναγίας, νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Βόλου. Ο 56χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό φέρεται να βγήκε κάθετα στον δρόμο Βόλου – Διμηνίου. Το θύμα προσπάθησε να το αποφύγει, πατώντας και τα δύο φρένα, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια, το φορτηγό φέρεται να πέρασε από πάνω του.

Ο άτυχος πατέρας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο. Τα τραύματά του ήταν εξαιρετικά βαριά, με σοβαρές κακώσεις στην περιοχή της λεκάνης και των κάτω άκρων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 56χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, καθώς υπέστη ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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