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Η Πενέλοπε Κρουζ σκέφτεται να πάρει δίπλωμα οδήγησης στα 52 της: «Ο Μπόνο μου χάρισε αυτοκίνητο για τα γενέθλιά μου, να μην βγάλω;»

 03.07.2026 - 15:10
Η Πενέλοπε Κρουζ σκέφτεται να πάρει δίπλωμα οδήγησης στα 52 της: «Ο Μπόνο μου χάρισε αυτοκίνητο για τα γενέθλιά μου, να μην βγάλω;»

Δίπλωμα οδήγησης σκέφτεται να πάρει στα 52 της η Πενέλοπε Κρουζ, εξηγώντας αφού ο Μπόνο της χάρισε ένα αυτοκίνητο για τα γενέθλιά της, δεν γίνεται να μην βγάλει.

Η ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Hot Ones» ότι ο στενός της φίλος και τραγουδιστής των U2, με την πράξη του την έκανε να επανεξετάσει την απόφασή της να μην οδηγεί. Όπως ανέφερε: «Ο φίλος μου ο Μπόνο μου χάρισε ένα αυτοκίνητο για τα τελευταία μου γενέθλια», διευκρινίζοντας ότι δεν είχε σκοπό αρχικά να μοιραστεί την ιστορία.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ακούγεται τρελό, αλλά μου χάρισε ένα αυτοκίνητο και νομίζω ότι αυτό είναι η απόλυτη ώθηση για να το κάνω». Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, σημείωσε: «Αφού παίρνεις αυτοκίνητο από τον Μπόνο, δεν βγάζεις δίπλωμα; Πόσο τρελό είναι αυτό; Οπότε τώρα το ξανασκέφτομαι, αλλά είναι ένας τόσο βαθύς φόβος. Κάθε φορά που μπαίνω σε αυτοκίνητο, νιώθω σαν να λέω “Εντάξει, πάμε. Θα τα καταφέρουμε ή όχι;”».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι ακόμη και μικρής διάρκειας μετακινήσεις με επαγγελματία οδηγό της προκαλούν άγχος, λέγοντας ότι υπάρχει συγκεκριμένος όρος για την κατάσταση αυτή και ότι «υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν κι εμένα».

Σε συνέντευξή της το 2024 η Κρουζ είχε εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε αυτή η φοβία μέσα της: «Η αδερφή μου παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά μου όταν ήμουν οκτώ ή εννέα ετών. Ήταν ένα μεγάλο τραύμα, γιατί την είδα να χάνει τις αισθήσεις της. Και εγώ ήμουν μουδιασμένη στο νοσοκομείο, λέγοντας στους ανθρώπους “η αδερφή μου μόλις παρασύρθηκε από αυτοκίνητο”», είχε πει, σημειώνοντας πως η αδερφή της επέζησε και ανάρρωσε πλήρως.

Πηγή: protothema.gr

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