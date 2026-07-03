Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜετά από δύο μήνες «σιγή»: Επαναρχίζουν οι Θείες Λειτουργίες στον κατεχόμενο Απόστολο Ανδρέα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετά από δύο μήνες «σιγή»: Επαναρχίζουν οι Θείες Λειτουργίες στον κατεχόμενο Απόστολο Ανδρέα

 03.07.2026 - 16:15
Μετά από δύο μήνες «σιγή»: Επαναρχίζουν οι Θείες Λειτουργίες στον κατεχόμενο Απόστολο Ανδρέα

Ευχάριστα νέα για τους πιστούς, καθώς μετά από μια αναγκαστική διακοπή δύο και πλέον μηνών, οι καθιερωμένες Θείες Λειτουργίες στο κατεχόμενο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα επαναρχίζουν.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας, η θρησκευτική κατάνυξη επιστρέφει στη Μονή από την ερχόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026, επαναφέροντας τον θεσμό που θέλει τις λειτουργίες να τελούνται κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα.

Η θετική αυτή εξέλιξη δεν προέκυψε τυχαία, καθώς χρειάστηκε διπλωματικό θρίλερ για να καμφθούν τα εμπόδια. Η επανέναρξη των Κυριακάτικων Θείων Λειτουργιών κατέστη τελικά δυνατή κατόπιν καθοριστικής και προσωπικής παρέμβασης του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την τουρκοκυπριακή πλευρά, γεγονός που ξεκλείδωσε τη διαδικασία μετά από εβδομάδες στασιμότητας.

Ύψιστης σημασίας τα θρησκευτικά δικαιώματα

Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας στέλνει σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας ότι η ελεύθερη θρησκευτική έκφραση παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη Λευκωσία.

«Η απρόσκοπτη άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων, ο σεβασμός των χώρων λατρείας και η δυνατότητα πρόσβασης των πιστών σε αυτούς αποτελούν ζητήματα ύψιστης σημασίας».

Το αρμόδιο Γραφείο διαβεβαιώνει παράλληλα το κοινό ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το όλο ζήτημα με απόλυτη συνέπεια και υπευθυνότητα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πιστοί θα μπορούν να μεταβαίνουν απρόσκοπτα στο ιστορικό μοναστήρι για να εκπληρώσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Κώστας Παπακώστας: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
ΒΙΝΤΕΟ: 92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά - Ήρθα κρυφά είπε και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε
Νέα ημερομηνία για το Φεστιβάλ Πουρεκκιού - Μια ολοήμερη εμπειρία - Μην το χάσετε
Ανταλλαγή ναρκωτικών μπροστά στα... μάτια της Αστυνομίας - Έφοδος σε οικία 28χρονου, χειροπέδες σε τρία πρόσωπα
Τα 4 ζώδια που θα έχουν ξαφνικές αλλαγές και μεγαλύτερη ένταση
Θλίψη για τον Γιώργο Τσαλακό – Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανώτατο Δικαστήριο: Δικαίωσε εργάτη λατομείου 16 χρόνια μετά – Αυξήθηκαν οι αποζημιώσεις στις €95.000

 03.07.2026 - 16:09
Επόμενο άρθρο

«Φρενίτιδα» με το Airbnb στην Κύπρο: Στη 2η θέση της ΕΕ με αύξηση-ρεκόρ 30%

 03.07.2026 - 16:20
Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

Νέα δεδομένα δημιουργεί η απόφαση για πρόωρη αποφυλάκιση, μέσω προεδρικής χάρης, του Χαράλαμπου Χρυσάνθου, γνωστού και ως «Χάμπουργκερ», ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης 35 ετών για δύο υποθέσεις απόπειρας φόνου σε Λάρνακα και Αγία Νάπα, ενώ είχε προηγουμένως καταδικαστεί και για υπόθεση βιασμού και επίθεσης εναντίον γυναίκας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

  •  03.07.2026 - 12:02
Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

  •  03.07.2026 - 08:01
«Κράτος-Μαφία»: Πιάνει δουλειά η ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα - Πρόθεση Σκουρή να μην λάβει αντιμισθία

«Κράτος-Μαφία»: Πιάνει δουλειά η ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα - Πρόθεση Σκουρή να μην λάβει αντιμισθία

  •  03.07.2026 - 18:27
Υπουργικό: Ενέκρινε νέο σχέδιο για προώθηση κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία

Υπουργικό: Ενέκρινε νέο σχέδιο για προώθηση κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία

  •  03.07.2026 - 17:13
Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

  •  03.07.2026 - 09:22
Άννα Αριστοτέλους: Ζητεί αναδρομική τοποθέτηση της στη θέση Γενικής Διευθύντριας - Επικαλείται απόφαση του Δικαστηρίου

Άννα Αριστοτέλους: Ζητεί αναδρομική τοποθέτηση της στη θέση Γενικής Διευθύντριας - Επικαλείται απόφαση του Δικαστηρίου

  •  03.07.2026 - 10:28
Αναστάτωση στα κατεχόμενα: Νεκρή φάλαινα εντοπίστηκε σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

Αναστάτωση στα κατεχόμενα: Νεκρή φάλαινα εντοπίστηκε σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

  •  03.07.2026 - 12:38
Θλίψη για τον Γιώργο Τσαλακό – Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του

Θλίψη για τον Γιώργο Τσαλακό – Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του

  •  03.07.2026 - 13:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα