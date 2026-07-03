Μετά από δύο μήνες «σιγή»: Επαναρχίζουν οι Θείες Λειτουργίες στον κατεχόμενο Απόστολο Ανδρέα

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας, η θρησκευτική κατάνυξη επιστρέφει στη Μονή από την ερχόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026, επαναφέροντας τον θεσμό που θέλει τις λειτουργίες να τελούνται κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα.

Η θετική αυτή εξέλιξη δεν προέκυψε τυχαία, καθώς χρειάστηκε διπλωματικό θρίλερ για να καμφθούν τα εμπόδια. Η επανέναρξη των Κυριακάτικων Θείων Λειτουργιών κατέστη τελικά δυνατή κατόπιν καθοριστικής και προσωπικής παρέμβασης του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την τουρκοκυπριακή πλευρά, γεγονός που ξεκλείδωσε τη διαδικασία μετά από εβδομάδες στασιμότητας.

Ύψιστης σημασίας τα θρησκευτικά δικαιώματα

Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας στέλνει σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας ότι η ελεύθερη θρησκευτική έκφραση παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη Λευκωσία.

«Η απρόσκοπτη άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων, ο σεβασμός των χώρων λατρείας και η δυνατότητα πρόσβασης των πιστών σε αυτούς αποτελούν ζητήματα ύψιστης σημασίας».

Το αρμόδιο Γραφείο διαβεβαιώνει παράλληλα το κοινό ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το όλο ζήτημα με απόλυτη συνέπεια και υπευθυνότητα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πιστοί θα μπορούν να μεταβαίνουν απρόσκοπτα στο ιστορικό μοναστήρι για να εκπληρώσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.