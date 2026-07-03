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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Λαβράκια» των Τελωνείων σε Λήδρα και Άγιο Δομέτιο – Κατασχέθηκαν αδασμολόγητα τσιγάρα και καπνός

 03.07.2026 - 17:54
«Λαβράκια» των Τελωνείων σε Λήδρα και Άγιο Δομέτιο – Κατασχέθηκαν αδασμολόγητα τσιγάρα και καπνός

Σε δύο κατασχέσεις αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων στα σημεία διέλευσης Οδού Λήδρας και Αγίου Δομετίου στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2026 αντίστοιχα, προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, στις 30 Ιουνίου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο σημείο διέλευσης Οδού Λήδρας προχώρησαν σε έλεγχο αποσκευών Ρουμάνου υπηκόου, ο οποίος επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ιρλανδία όπου και διαμένει.

Όπως αναφέρεται, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν συνολικά 6 κούτες των 200 τσιγάρων, διαφόρων εμπορικών επωνυμιών, τις οποίες μετέφερε με σκοπό να τις παραδώσει σε τρίτα πρόσωπα στην Ιρλανδία και οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Σημειώνεται ότι ο άνδρας τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν. Αργότερα αυτός αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού των €360.

Προστίθεται ότι την 1η Ιουλίου, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου, προχώρησαν σε έλεγχο αποσκευών δύο Βρετανών τουριστών, οι οποίοι επέβαιναν σε ταξί με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το οποίο εντοπίστηκαν συνολικά 10 κούτες των 200 τσιγάρων και 250 γραμμάρια καπνού για στριφτό τσιγάρο, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Οι δύο άνδρες τέθηκαν υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού των €690, καταλήγει η ανακοίνωση

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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