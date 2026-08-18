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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Δέντρο έπεσε σε όχημα - Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες

 18.08.2026 - 08:36
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Δέντρο έπεσε σε όχημα - Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 17ης Αυγούστου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 18ης Αυγούστου 2026, ανταποκρίθηκε σε 72 κλήσεις για βοήθεια (7 πυρκαγιές, 6 ψευδείς κλήσεις και 59 ειδικές εξυπηρετήσεις, από τις οποίες οι 35 αφορούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα).

Η ώρα 12:25, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε στεγασμένο χώρο πολυκατοικίας στην Αγλαντζιά, στην επαρχία Λευκωσίας. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως Λοχία Σπύρου Τταντή με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 12:49. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το όχημα υπέστη ζημιές στον χώρο της μηχανής και στον χώρο των επιβατών. Πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, περίοικος επιχείρησε να κατασβέσει την πυρκαγιά με τη χρήση πυροσβεστήρα. Με την άφιξή τους, τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησαν στην τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη διερεύνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αστυνομία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από εμπρησμό.

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν με έξι συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών σε 35 περιστατικά λόγω έντονης βροχόπτωσης, στις περιοχές Έγκωμη, Μακεδονίτισσα, Στρόβολο, Λακατάμεια και Άγιο Δομέτιο. Οι κλήσεις αφορούσαν κυρίως αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών, ανοίγματα οχετών όμβριων υδάτων, ρυμουλκήσεις οχημάτων από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς και σπινθηρισμούς καλωδίων της ΑΗΚ. Σημειώθηκε επίσης πτώση δέντρου, από την οποία υπέστη ζημιές σταθμευμένο όχημα. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Η σκηνή παραδόθηκε στην Αστυνομία και σε συνεργείο του Δήμου Στροβόλου. Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξαν δύο συνεργεία από την εθελοντική ομάδα SUPPORT-CY, ενώ ταυτόχρονα, συνεργεία του ΕΟΑ Λευκωσίας επιχειρούσαν για ανοίγματα οχετών όμβριων υδάτων.

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