«Βροχή» οι συλλήψεις για ναρκωτικά: Οχτώ πρόσωπα στα χέρια της Αστυνομίας - Δείτε φωτογραφίες

Χθες μέλη της ΥΚΑΝ, βάσει δικαστικού εντάλματος, διενήργησαν έρευνα σε οικία στη Λευκωσία, όπου διαμένει 33χρονος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία της οικίας, επιμελώς κρυμμένα:

Kάνναβη – Δύο κιλά και πέντε γραμμάρια.

Κοκαΐνη – 266 γραμμάρια.

Ο 33χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Σε άλλη υπόθεση, χθες το απόγευμα, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο σε περιοχή της Λεμεσού, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 21χρονος και κινείτο ύποπτα, χωρίς να φέρει μπροστινές πινακίδες εγγραφής.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντός του οχήματος, εντοπίστηκαν:

Tέσσερις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 46 γραμμάρια κάνναβης.

Mία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 3,5 γραμμαρίων περίπου.

Χρηματικό ποσό 1,850 ευρώ.

Μία ζυγαριά ακριβείας.

Γάντια μίας χρήσης και άλλα τεκμήρια.

Ο 21χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και στη συνέχεια επανασυνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών στην επαρχία Λάρνακας, ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2026, συνελήφθη χθες 20χρονος, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση.

Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό και την κατοχή:

Κάνναβης και ρητίνης κάνναβης βάρους 342 γραμμαρίων.

Κοκαΐνης πέντε γραμμαρίων.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και 22χρονος, ο οποίος τέθηκε υπό τετραήμερη κράτηση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προέκυψαν άλλες πέντε υποθέσεις σε Αγία Νάπα και Πάφο, που αφορούσαν την κατοχή ναρκωτικών, για τις οποίες συνελήφθησαν άλλα πέντε πρόσωπα, ηλικίας 23, 25, 26, 27 και 29 ετών.

Η συστηματική και στοχευμένη δράση της ΥΚΑΝ αποτυπώνεται και στα συνολικά αποτελέσματα από την αρχή του έτους.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2026 μέχρι και σήμερα, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών εντόπισε και κατάσχεσε συνολικά 323 κιλά κάνναβηςκαι ρητίνης κάνναβηςκαι 81 κιλά κοκαΐνης.

Οι ποσότητες αυτές, σε συνδυασμό με τις συνεχείς επιχειρήσεις, έρευνες και συλλήψεις, καταδεικνύουν τη συνεχή και αποφασιστική δράση της ΥΚΑΝ για την αντιμετώπιση της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών και την προστασία της κοινωνίας από τις συνέπειες των ναρκωτικών ουσιών.

Οι εξετάσεις για όλες τις υποθέσεις συνεχίζονται.