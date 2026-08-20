Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας κατά Ερντογάν: Σέρνεις την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες, μην μας δοκιμάζεις



Ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε πως η χώρα του δεν πρόκειται να επιτρέψει σε καμία δύναμη να απειλήσει την ασφάλειά της και ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.



«Θα ήταν προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει τη ρητορική του, αποκομμένη από την πραγματικότητα και γεμάτη φαντασιώσεις, εναντίον του Ισραήλ στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση», σημειώνει ο Κατς στην ανάρτησή του.





Ολόκληρη η ανάρτηση του υπ. Άμυνας του Ισραήλ:

Αναλυτικότερα ο Ισραηλινός υπουργός απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο σημείωσε:



«Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν παράγοντα να απειλήσει την ασφάλειά του. Θα ήταν προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει τη ρητορική του, αποκομμένη από την πραγματικότητα και γεμάτη φαντασιώσεις, εναντίον του Ισραήλ στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, παρά να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του».





ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα