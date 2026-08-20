Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Ισραηλινός υπουργός Άμυνας κατά Ερντογάν: Σέρνεις την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες, μην μας δοκιμάζεις
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας κατά Ερντογάν: Σέρνεις την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες, μην μας δοκιμάζεις

 20.08.2026 - 09:47
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας κατά Ερντογάν: Σέρνεις την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες, μην μας δοκιμάζεις

Με μια ανάρτηση σε ιδιαίτερα έντονο τόνο στο X ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, εξαπέλυσε προειδοποίηση προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία οδηγείται σε «επικίνδυνες περιπέτειες» στη Συρία.


Ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε πως η χώρα του δεν πρόκειται να επιτρέψει σε καμία δύναμη να απειλήσει την ασφάλειά της και ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.

«Θα ήταν προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει τη ρητορική του, αποκομμένη από την πραγματικότητα και γεμάτη φαντασιώσεις, εναντίον του Ισραήλ στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση», σημειώνει ο Κατς στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπ. Άμυνας του Ισραήλ:

Αναλυτικότερα ο Ισραηλινός υπουργός απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο σημείωσε:

«Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν παράγοντα να απειλήσει την ασφάλειά του. Θα ήταν προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει τη ρητορική του, αποκομμένη από την πραγματικότητα και γεμάτη φαντασιώσεις, εναντίον του Ισραήλ στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, παρά να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισοδιακή σύλληψη 31χρονου: Προσπάθησε να διαφύγει και χτύπησε σε περιπολικά - Στο Νοσοκομείο μέλος της ΥΚΑΝ
Έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας - Πότε «χτυπά» η ζέστη, αναλυτικά η πρόγνωση
Ανείπωτη τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα πνίγηκε από μπουκιά με κομμάτι μπέικον - Ήταν μόλις 28 χρονών
Πώς να διαρκεί η μπαταρία του κινητού σου περισσότερο - Οι 7 κινήσεις που μπορείς να κάνεις
Νέα εποχή στα ταξίδια: Γνωστή αεροπορική ξεκίνησε νέες απευθείας πτήσεις από Λάρνακα - Όλες οι πληροφορίες
Ψωνίζετε online; Αυτά πρέπει να προσέξετε πριν πατήσετε «ολοκλήρωση αγοράς»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χάλασαν φώτα τροχαίας σε κεντρική διασταύρωση - Τι θα γίνει με τις κάμερες

 20.08.2026 - 09:29
Επόμενο άρθρο

Οικογένεια περνούσε τζάμπα από τα διόδια για 6 μήνες: Ο «λογαριασμός» έφτασε τα 3.000 ευρώ

 20.08.2026 - 10:11
Από τη συνάντηση των διαπραγματευτών στο τετ α τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν: Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό

Από τη συνάντηση των διαπραγματευτών στο τετ α τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν: Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό

Σε μια κρίσιμη εβδομάδα για την πορεία του Κυπριακού εισέρχεται η διαδικασία, με την σημερινή συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο πλευρών να αποτελεί το πρώτο βήμα της προετοιμασίας για το τετ α τετ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στις 26 Αυγούστου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από τη συνάντηση των διαπραγματευτών στο τετ α τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν: Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό

Από τη συνάντηση των διαπραγματευτών στο τετ α τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν: Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό

  •  20.08.2026 - 06:15
Σε κόκκινο συναγερμό η Κύπρος - Σε επιφυλακή η ΚΔ για αντίποινα από το Ιράν

Σε κόκκινο συναγερμό η Κύπρος - Σε επιφυλακή η ΚΔ για αντίποινα από το Ιράν

  •  20.08.2026 - 06:22
Εξελίξεις με την επίθεση σε διανομείς - Συνελήφθη 35χρονος, αναζητούνται οι υπόλοιποι δράστες

Εξελίξεις με την επίθεση σε διανομείς - Συνελήφθη 35χρονος, αναζητούνται οι υπόλοιποι δράστες

  •  20.08.2026 - 08:27
Θρίλερ στη Λεμεσό με το 5 μηνών βρέφος - Όλα τα βλέμματα στη νεκροτομή, τα ερωτήματα που παραμένουν

Θρίλερ στη Λεμεσό με το 5 μηνών βρέφος - Όλα τα βλέμματα στη νεκροτομή, τα ερωτήματα που παραμένουν

  •  20.08.2026 - 08:15
Επεισοδιακή σύλληψη 31χρονου: Προσπάθησε να διαφύγει και χτύπησε σε περιπολικά - Στο Νοσοκομείο μέλος της ΥΚΑΝ

Επεισοδιακή σύλληψη 31χρονου: Προσπάθησε να διαφύγει και χτύπησε σε περιπολικά - Στο Νοσοκομείο μέλος της ΥΚΑΝ

  •  20.08.2026 - 07:04
Έβαλαν φωτιά σε όχημα μέρα-μεσημέρι - Επεκτάθηκε σε άλλα δύο και στην πολυκατοικία

Έβαλαν φωτιά σε όχημα μέρα-μεσημέρι - Επεκτάθηκε σε άλλα δύο και στην πολυκατοικία

  •  20.08.2026 - 08:49
Θες ταξίδι; Αυτή η αεροπορική «τρελάθηκε» - Ανακοίνωσε εκπτώσεις για ταξίδια με τιμές που ξεκινούν από €14,99

Θες ταξίδι; Αυτή η αεροπορική «τρελάθηκε» - Ανακοίνωσε εκπτώσεις για ταξίδια με τιμές που ξεκινούν από €14,99

  •  20.08.2026 - 08:32
Εσύ το ήξερες; Κλείσε αυτή τη ρύθμιση στο Android κινητό σου και κέρδισε 1 ώρα μπαταρία

Εσύ το ήξερες; Κλείσε αυτή τη ρύθμιση στο Android κινητό σου και κέρδισε 1 ώρα μπαταρία

  •  20.08.2026 - 08:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα