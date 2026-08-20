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Οικογένεια περνούσε τζάμπα από τα διόδια για 6 μήνες: Ο «λογαριασμός» έφτασε τα 3.000 ευρώ

 20.08.2026 - 10:11
Οικογένεια περνούσε τζάμπα από τα διόδια για 6 μήνες: Ο «λογαριασμός» έφτασε τα 3.000 ευρώ

Για έξι μήνες περνούσαν από τα γαλλικά διόδια χωρίς να πληρώνουν, χρησιμοποιώντας μία πρακτική τόσο απλή που δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι θα πετύχει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η βρετανική οικογένεια είχε οργανώσει τη διαδικασία με τρία αυτοκίνητα και φρόντιζε να επαναλαμβάνει την ίδια πρακτική όταν έφτανε στους σταθμούς διοδίων. Το σχέδιο λειτούργησε για μήνες, μέχρι που οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δράση τους και οι γαλλικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα οχήματα.

Ένας επιβάτης σήκωνε τη μπάρα και οι άλλοι περνούσαν
Η δράση καταγράφηκε στον αυτοκινητόδρομο Α36, στην περιοχή Saint-Maurice-Colombier, στο Ντου της Γαλλίας. Σύμφωνα με το αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχου κυκλοφορίας του Ντου, η μέθοδος ήταν εξαιρετικά απλή.

Τρία αυτοκίνητα έφταναν στα διόδια και ένας από τους επιβάτες κατέβαινε από το όχημα. Στη συνέχεια σήκωνε χειροκίνητα τη μπάρα των διοδίων, επιτρέποντας στα αυτοκίνητα να περάσουν χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο.

«Χρησιμοποιούσαν την πιο απλή δυνατή τεχνική», ανέφεραν οι γαλλικές αρχές. Ο επιβάτης σήκωνε τη μπάρα με το χέρι, τα υπόλοιπα οχήματα περνούσαν και στη συνέχεια εκείνος επέστρεφε στο αυτοκίνητο. Η διαδικασία επαναλαμβανόταν κάθε φορά που η οικογένεια ήθελε να αποφύγει την πληρωμή.

Το απίστευτο είναι ότι η πρακτική αυτή δεν έγινε μόνο μία ή δύο φορές. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η οικογένεια κατάφερε να αποφεύγει τα διόδια με αυτόν τον τρόπο για περίπου έξι μήνες.

Οι κάμερες τους πρόδωσαν
Το σχέδιο σταμάτησε στις 8 Αυγούστου. Οι κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει τους οδηγούς και τα οχήματα την ώρα που εκτελούσαν τη συγκεκριμένη πρακτική, επιτρέποντας στις αρχές να τους ταυτοποιήσουν.

Οι αστυνομικοί γνώριζαν πλέον ποια οχήματα αναζητούσαν και αποφάσισαν να οργανώσουν έλεγχο στον επόμενο σταθμό διοδίων. Στην περιοχή υπήρχε ήδη περιπολικό της μηχανοκίνητης μονάδας του Villars-sous-Écot και έτσι οι αρχές κατάφεραν να στήσουν επιχείρηση στον επόμενο σταθμό.

Μόλις τα οχήματα έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί τα σταμάτησαν. Οι οδηγοί αναγνώρισαν τις παραβάσεις και πλέον θα πρέπει να επιστρέψουν στην APRR, την εταιρεία που διαχειρίζεται τον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, περίπου 3.000 ευρώ για τις διελεύσεις που δεν είχαν πληρώσει.

Το ποσό αφορά τις οφειλές από τα διόδια που απέφυγαν κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που εφάρμοζαν τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Δεν ήταν η μοναδική προσπάθεια εξαπάτησης στα διόδια
Οι γαλλικές αρχές έχουν αντιμετωπίσει και άλλες περιπτώσεις οδηγών που προσπάθησαν να αποφύγουν τις χρεώσεις στους αυτοκινητόδρομους.

Σε πρόσφατη περίπτωση, ένας οδηγός χρησιμοποιούσε διαφορετική μέθοδο. Κολλούσε το αυτοκίνητό του πίσω από το όχημα που προπορευόταν, με αποτέλεσμα να περνά από τη λωρίδα των διοδίων πριν προλάβει να κατέβει η μπάρα.

Η συγκεκριμένη πρακτική είχε επίσης εντοπιστεί από τις αρχές και ο οδηγός αντιμετώπισε πρόστιμο ύψους 9.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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