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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναστάτωση στα κατεχόμενα με τα κέντρα εξωσωματικής - Έρευνα για καταγγελίες που προκαλούν σοκ

 20.08.2026 - 14:50
Αναστάτωση στα κατεχόμενα με τα κέντρα εξωσωματικής - Έρευνα για καταγγελίες που προκαλούν σοκ

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τους ισχυρισμούς σε σχέση με ορισμένα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα, ανακοίνωσε σήμερα το «υπουργείο υγείας» καλώντας τις οικογένειες που υποβάλλονται σε τέτοια θεραπεία σε κέντρα και έχουν ανησυχίες ή αμφιβολίες για την διαδικασία θεραπείας να υποβάλλουν αίτηση στο «υπουργείο».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανακοίνωση του «υπουργείου υγείας» αναφέρεται ότι προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι ισχυρισμοί, να εντοπιστούν τυχόν παρόμοιες καταστάσεις και να αποκαλυφθούν πιθανά θύματα όλες οι οικογένειες που υποβάλλονται σε θεραπεία εξωσωματικής καλούνται να επικοινωνήσουν με το «υπουργείο».

Ειδικά, αναφέρεται, όσοι υποψιάζονται ότι ο δότης για τον οποίο ειδοποιήθηκαν ή επιλέχθηκαν δεν χρησιμοποιήθηκε, όσοι εντοπίσουν αποκλίσεις στα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA/γενετικής με τις πληροφορίες του δότη που τους δόθηκαν, όσοι έχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά ή το ιατρικό ιστορικό του δότη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και όσοι πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν υποστεί παρόμοια κακοποίηση.

Οι αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται στο πλαίσιο της εμπιστευτικότητας και των αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αναφέρεται προκειμένου να συμβάλλουν στις συνεχιζόμενες «διαδικασίες αναθεώρησης και αξιολόγησης».

Αναφέρει επίσης ότι θεωρεί την ασφάλεια των ασθενών, το δικαίωμα στην υγεία των παιδιών, την πρόσβαση σε ακριβείς γενετικές και ιατρικές πληροφορίες και την διεξαγωγή διαδικασιών εξωσωματικής γονιμοποίησης σύμφωνα με τη «νομοθεσία» «θεμελιώδεις προτεραιότητες».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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