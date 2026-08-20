Τροχαίο δυστύχημα στο Ρέθυμνο: Νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα ταξί και μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Από την σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός της μηχανής.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Protothema.gr