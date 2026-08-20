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ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στo Ρέθυμνο - Η μηχανή του συγκρούστηκε με ταξί

 20.08.2026 - 19:56
Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στo Ρέθυμνο - Η μηχανή του συγκρούστηκε με ταξί

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν το απόγευμα της Παρασκευής (21/8) συγγενείς και φίλοι στον 21χρονο Άγγελο Περιστέρη ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης (19/8) στο Ρέθυμνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τροχαίο δυστύχημα στο Ρέθυμνο: Νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η κηδεία του θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στην Παλλήνη στις 17.00.

Ο θάνατος του 21χρονου έχει προκαλέσει θλίψη στην κοινωνία του Ρεθύμνου, όπου είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από την παρουσία και τη δράση του, κυρίως λόγω της αγάπης του για την κρητική παράδοση.

Ο Άγγελος γεννήθηκε στην Αθήνα, όμως από την ηλικία των 14 ετών έζησε στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή του στον λαογραφικό σύλλογο «Χοροκρήτες», όπου υπήρξε χορευτής, ενώ παράλληλα δίδασκε παραδοσιακούς χορούς σε μικρότερα παιδιά.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 21χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ταξί στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου, στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο 21χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος, ωστόσο η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποδείχθηκε μοιραία. Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του τροχαίου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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