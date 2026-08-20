Σάλος στη Βρετανία: Φυλλάδιο με... κανόνες καλής συμπεριφοράς μαθαίνει τους μετανάστες να μην κακοποιούν γυναίκες, «σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός»

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το επτασέλιδο φυλλάδιο, με τίτλο «Understanding behaviours and expectations in the UK: A guide for asylum seekers» («Κατανόηση συμπεριφορών και προσδοκιών στο Ηνωμένο Βασίλειο: Οδηγός για αιτούντες άσυλο»), θα διανεμηθεί στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης όσων φτάνουν στη χώρα και αναμένεται να μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες.

Στον οδηγό αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η σεξουαλική επαφή χωρίς τη συναίνεση του άλλου προσώπου αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα.

«Το σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός»

«Αν κάνετε σεξ με κάποιον χωρίς τη συγκατάθεσή του, αυτό ονομάζεται βιασμός. Ο βιασμός είναι σοβαρό έγκλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο.









Παράλληλα, οι νέοι κάτοικοι της χώρας ενημερώνονται ότι δεν πρέπει να ακολουθούν κάποιον στον δρόμο, να εμποδίζουν την πορεία του, να κάνουν προσβλητικές χειρονομίες ή να προβαίνουν σε ανεπιθύμητα σχόλια σεξουαλικού χαρακτήρα.



Ο οδηγός υπογραμμίζει επίσης ότι ακόμη και σχόλια που μπορεί κάποιος να θεωρεί «κομπλιμέντα» δεν είναι αποδεκτά όταν προκαλούν ενόχληση, ενώ απαγορεύονται συμπεριφορές όπως τα σφυρίγματα ή οι ήχοι φιλιού προς άγνωστα άτομα.



Προειδοποιήσεις για ανήλικους και ενδοοικογενειακή βία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην προστασία των παιδιών, καθώς το φυλλάδιο ξεκαθαρίζει ότι είναι παράνομο να έχει κάποιος σεξουαλική επαφή με άτομο κάτω των 16 ετών.



«Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Ακόμη και αν το παιδί πει “ναι”, εξακολουθεί να είναι παράνομο», αναφέρει ο οδηγός.





Επιπλέον, εξηγείται ότι η σωματική βία, οι απειλές και οι ελεγκτικές συμπεριφορές αποτελούν μορφές ενδοοικογενειακής κακοποίησης και μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές ποινικές συνέπειες.



Το κείμενο ενημερώνει επίσης ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν ίσα δικαιώματα στη Βρετανία, με τις γυναίκες να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται, να σπουδάζουν, να ταξιδεύουν ελεύθερα και να λαμβάνουν οι ίδιες αποφάσεις για τη ζωή τους.



Σύμφωνα με τον οδηγό, κανένας σύζυγος, πατέρας ή αδελφός δεν μπορεί να απαγορεύει σε μία γυναίκα να εργάζεται ή να σπουδάζει, να ελέγχει τι φοράει ή πού πηγαίνει, ούτε να αποφασίζει για λογαριασμό της χωρίς τη συγκατάθεσή της.







Πολιτική σύγκρουση για τη μετανάστευση

Η δημοσιοποίηση του οδηγού προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βρετανία, με στελέχη της αντιπολίτευσης να υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει εμμέσως προβλήματα ενσωμάτωσης μεταναστών.



Ο εκπρόσωπος των Συντηρητικών, Κρις Φιλπ, δήλωσε ότι «παράνομοι και νόμιμοι μετανάστες έρχονται από χώρες και κοινωνίες όπου οι αντιλήψεις για τις γυναίκες είναι εντελώς ασύμβατες με τη δυτική κοινωνία».



Υποστήριξε ακόμη ότι «αντί το υπουργείο Εσωτερικών να προσπαθεί να εκπαιδεύσει αυτούς τους κυρίως νεαρούς άνδρες, θα έπρεπε να προχωρά στην απέλασή τους».



Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Reform UK για θέματα Εσωτερικών, Ζία Γιουσούφ, χαρακτήρισε το φυλλάδιο «ένα από τα πιο παράξενα πράγματα που έχει δει», υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει πως η κυβέρνηση γνωρίζει τους κινδύνους που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση.



Αυξημένες ροές από τη Μάγχη

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα στη Βρετανία.



Την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η βρετανική κυβέρνηση, 41.472 άνθρωποι έφτασαν με μικρές βάρκες μέσω της Μάγχης, με τους περισσότερους να καταθέτουν στη συνέχεια αίτημα ασύλου. Από αυτούς, οι 34.201 ήταν άνδρες.



Οι μεγαλύτερες εθνικές ομάδες μεταξύ των αφίξεων ήταν από την Ερυθραία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Σουδάν και τη Σομαλία.



Παράλληλα, καταγράφηκε πρόσφατα νέο ρεκόρ, όταν 230 μετανάστες επέβαιναν σε μία μόνο μικρή βάρκα, γεγονός που ενίσχυσε τις πιέσεις προς την κυβέρνηση για αυστηρότερη πολιτική ελέγχου των συνόρων.



«Όποιος παραβιάζει τον νόμο θα έχει συνέπειες»

Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι όλοι όσοι φτάνουν στη χώρα οφείλουν να σέβονται τη νομοθεσία.



«Περιμένουμε από όλους όσοι έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο να τηρούν τους νόμους μας. Αν δεν το κάνουν, θα αντιμετωπίσουν συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης της αίτησης ασύλου και της απομάκρυνσής τους από τη χώρα», ανέφερε εκπρόσωπος του Home Office.



Ο οδηγός αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ενημέρωσης των αιτούντων άσυλο για τους κανόνες της βρετανικής κοινωνίας, σε μια περίοδο όπου το μεταναστευτικό, η ενσωμάτωση και η προστασία των γυναικών βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα