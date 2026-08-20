Eurobank: Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού εύκολα, γρήγορα και απλά

Το άνοιγμα νέου αποταμιευτικού ή τρεχούμενου λογαριασμού μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus είναι πλέον υπόθεση μερικών λεπτών.

Η νέα αυτή δυνατότητα έρχεται να προστεθεί στις ψηφιακές υπηρεσίες που ήδη παρέχει η Eurobank, η οποία συνεχίζει να προσφέρει στους πελάτες της καινοτόμες λύσεις που κάνουν την καθημερινή τραπεζική εύκολη, γρήγορη και ακόμα πιο προσβάσιμη.

Μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία δημιουργίας νέου λογαριασμού σε διάστημα μόλις μερικών λεπτών από το κινητό τους τηλέφωνο. Αφού επιλέξουν νόμισμα σε ευρώ (EUR), δολάρια ΗΠΑ (USD) ή στερλίνες (GBP), μπορούν να διαχειριστούν με ευελιξία καθημερινές και διεθνείς συναλλαγές.

Η εφαρμογή της Eurobank Cyprus επιτρέπει παράλληλα στους χρήστες να εκδώσουν και άυλη χρεωστική κάρτα για το ψηφιακό τους πορτοφόλι (Wallet), με δυνατότητα αποστολής και φυσικής κάρτας.

Το ψηφιακό άνοιγμα λογαριασμού ισχύει και για άλλα προϊόντα της Τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο δωρεάν λογαριασμός My Account 18-25, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών.

Προσφέροντας τεράστια ελευθερία κινήσεων και ταχύτητα, η νέα ψηφιακή δυνατότητα που δίνει η Eurobank καθιστά ένα σημαντικό αριθμό καθημερινών, ιδιωτικών και επαγγελματικών συναλλαγών πιο απλές από ποτέ. Από πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν άμεσων πληρωμών SEPA, μέχρι την αποστολή και λήψη χρημάτων μέσω Contact Pay με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, την αίτηση δανείων, τη διαχείριση καρτών με λειτουργίες Freeze/Unfreeze, την προβολή PIN, την έκδοση virtual κάρτας για online αγορές και τις ανέπαφες πληρωμές με ψηφιακά πορτοφόλια, η εφαρμογή Eurobank Cyprus δίνει νέα διάσταση στην τραπεζική εμπειρία.

Η Eurobank συνεχίζει να εξελίσσεται και να εξελίσσει τις υπηρεσίες που προσφέρει, παρέχοντας στους πελάτες της τραπεζικές λύσεις που κάνουν την καθημερινότητά τους εύκολη.