Δεύτερη σύλληψη για την επίθεση εναντίον ντελιβεράδων στην Πάφο

Ο 22χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών ανακρίσεων. Ο ύποπτος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του. (Σχετικά τα Αστυνομικά Δελτία Αρ. 2, ημερομηνίας 19/08/2026 και Αρ. 4, ημερομηνίας 20/08/2026).

Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη προηγουμένως για την ίδια υπόθεση, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.