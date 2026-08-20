Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 5μηνου βρέφους - Όσα κατέδειξε

Συνταξιοδοτικό: «Αγκάθια» και ερωτήματα στο τραπέζι - Τι ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι
Καταθέτουν απορίες στο Υπουργείο Εργασίας και ζητούν διευκρινίσεις οι κοινωνικοί εταίροι για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, μετά την παρουσίαση του προσχεδίου του νομοσχεδίου την Τετάρτη. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων αναφέρθηκαν στα πρώτα κενά που εντοπίζουν από τα όσα μέχρι σήμερα παρουσιάστηκαν, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, τη θετική διάθεση για εξεύρεση συγκλίσεων εντός των χρονικών πλαισίων που ορίστηκαν.