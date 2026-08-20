Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 5μηνου βρέφους - Όσα κατέδειξε

Κατά τη διάρκεια της νεκροτομής που διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, λήφθηκαν δείγματα ώστε να γίνουν εργαστηριακές, ιστοπαθολογικές, τοξκολογικές, γενετικές και ιολογικές εξετάσεις για να διαφανεί από που προήλθε ο θάνατος του βρέφους.

Από τη σορό λήφθηκαν δείγματα για επιστημονικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Το άτυχο βρέφος δεν φέρει εξωτερικές κακώσεις.