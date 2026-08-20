Στον «φούρνο» η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 13:00 μέχρι τις 16:00 της Παρασκευής, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει γύρω στους 41°C στο εσωτερικό.

Στα ψηλότερα ορεινά, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 32°C.