Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου - Η ανάρτηση που έκανε

Κυπριακό: Νέος γύρος επαφών, παλιές διαφωνίες - Το μεγάλο στοίχημα μέχρι τη Νέα Υόρκη
Σε μια νέα φάση, αυτή τη φορά με πιο πυκνό ημερολόγιο επαφών και σαφές χρονοδιάγραμμα μπροστά τους, εισέρχονται οι προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό. Η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν δεν έλυσε τις μεγάλες διαφορές, έδειξε όμως ότι υπάρχει πλέον ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας, πάνω στον οποίο θα επιχειρηθεί να χτιστεί η συνέχεια.