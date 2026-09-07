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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άνοια σκύλων: 5+1 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

 07.09.2026 - 08:50
Άνοια σκύλων: 5+1 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Αν και οι σκύλοι δεν πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, τα ηλικιωμένα ζώα μπορεί να αναπτύξουν μια πάθηση που της μοιάζει εντυπωσιακά, γνωστή ως Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας.

Έως και το 60% των σκύλων άνω των 8 ετών αναπτύσσουν άνοια.

Σε δημοσίευμα της Washington Post επισημαίνεται ότι, παρόλο που «η φροντίδα ενός σκύλου με άνοια μπορεί να είναι συναισθηματικά εξαντλητική και χρονοβόρα», υπάρχουν τρόποι που «μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου, ώστε οι κηδεμόνες και τα κατοικίδιά τους να συνεχίσουν να απολαμβάνουν ποιοτικό χρόνο μαζί».

Ποια σημάδια πρέπει να παρακολουθήσετε πιο στενά

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η εφημερίδα παρουσίασε συνοπτικά έξι σημάδια που δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα.

Όπως αναφέρει: «Παρακολουθήστε τον σκύλο σας για αυτά τα σημάδια άνοιας».

Αυτά είναι:

-«Αποπροσανατολισμός
-Δυσκολία στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις
-Διαταραχές ύπνου
-Ούρηση ή αφόδευση μέσα στο σπίτι, δυσκολίες και προβλήματα μνήμης
-Αλλαγές στη δραστηριότητα, όπως ανησυχία, συνεχές περπάτημα πέρα-δώθε ή απώλεια ενδιαφέροντος για βόλτες και παιχνίδια
Άγχος και φόβος».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχουν διερευνηθεί διάφορες θεραπείες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των σκύλων που πάσχουν από τη νόσο.

Σε κλινικές δοκιμές που βρίσκονται σε εξέλιξη αξιολογούνται νέα φάρμακα, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάποιο από αυτά μειώνει τα συμπτώματα της άνοιας ή επιβραδύνει την εξέλιξή της.

Πηγή: lifo.gr

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