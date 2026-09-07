Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Ο δρόμος της μάθησης δεν είναι εύκολος, απαιτεί κόπο, πειθαρχία και συνέπεια»

«Το γύρισμα του χρόνου μάς έφερε και πάλι μπροστά στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Μαζί με τις ευχές, που ανταλλάσσετε αυτές τις μέρες μεταξύ σας, ενώνω κι εγώ τις δικές μου ευχές, ώστε να είναι η μακρά περίοδος, που ξανοίγεται από σήμερα μπροστά σας, ευλογημένη από τον Θεό και η προσπάθεια που αναλαμβάνετε να αποβεί καρποφόρα», επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος.

Προσθέτει πως «κάθε νέα αρχή συνοδεύεται με ανανέωση των ελπίδων και με την προθυμία αύξησης των προσπαθειών για βελτίωση των επιδόσεών μας. Η Εκκλησία ευλογεί αυτήν την προσπάθεια και δηλώνει την προθυμία της να έλθει βοηθός στον καθένα σας, όποτε της το ζητήσετε».

Αναφέρει, εξάλλου, μεταξύ άλλων πως "για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα και να εκπληρωθούν οι τόσες προσδοκίες, που όλοι επενδύουμε στην Παιδεία μας, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα διδάξουν τις γνώσεις και θα προσφέρουν τις αξίες, και των μαθητών».

«Είναι γι’ αυτό που, ως Εκκλησία, ευλογούμε, σήμερα, Εκπαιδευτικούς και μαθητές, διδάσκοντες και διδασκομένους, και επικαλούμαστε την ευλογία του Θεού για επιτυχία στην επιβαλλόμενη συνεργασία τους», προσθέτει.

«Στην προσπάθειά σας είναι φυσικό να συναντήσετε και αποτυχίες. Μην τις φοβηθείτε και μην απογοητευθείτε. Μπορούν και οι αποτυχίες να γίνουν μαθήματα ζωής. Σημασία δεν έχει να μην πέσουμε ποτέ, αλλά να έχουμε τη δύναμη να σηκωθούμε και να συνεχίσουμε», σημειώνει.

Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρει ότι «ζούμε σε μιαν εποχή εντυπωσιακών δυνατοτήτων. Με ένα κινητό τηλέφωνο, ή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορούμε, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να αποκτήσουμε πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Η τεχνολογία μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στη μόρφωση και στην επικοινωνία. Εν τούτοις οδηγεί, πολλές φορές, σε παραμέληση της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης, η οποία κατευθύνει στην ουσιαστική γνώση».

Κι ακόμα, τελευταίως, με την Τεχνητή Νοημοσύνη, βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο να συγχύζουμε το ψεύδος με την αλήθεια και να μην διακρίνουμε την προσποίηση από την αυθεντικότητα, προσθέτει.

Επισημαίνει πως «όλα αυτά καθιστούν αναγκαίο, όσο ποτέ άλλοτε, τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου και αυξάνουν την ευθύνη των εκπαιδευτικών. Η Παιδεία καλείται να στρέψει την προσοχή και τις προσπάθειές της στη σύμμετρη ανάπτυξη ύλης και πνεύματος· να οδηγήσει τους μαθητές στο να κατανοήσουν ότι το επιδιωκόμενο είναι τι πρέπει, να κάμει και όχι τι μπορεί να κάμει, η Τεχνολογία. Να διδάξει ότι η δεοντολογία -το να θέτουμε κάποιους περιορισμούς στην ανάπτυξη- είναι ασπίδα της ζωής, και όχι τροχοπέδη της».

«Σε σας αναθέτει, σήμερα, η Ιστορία την ευθύνη για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον Τούρκο κατακτητή. Για να το πετύχετε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε πρώτα ποιοι είμαστε· ότι ερχόμαστε από πολύ μακρυά στην Ιστορία και ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας ακόμα μακρύτερα στο μέλλον. Θωρακίζοντας, έτσι, τον εαυτό σας, θα μπορέσετε σε λίγο, όταν θα πάρετε τις τύχες του τόπου στα χέρια σας, να δημιουργήσετε τις συνθήκες για την απελευθέρωσή του και να τον υπερασπιστείτε από κάθε επιβουλή», προσθέτει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ