Τα σημερινά πρωτοσέλιδα: Θωρακισμένη λιμουζίνα, Παιδεία, επίδομα τέκνου και συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο επίκεντρο

Η «Αλήθεια» στο κύριό της θέμα με τίτλο «Ψεύδεται με άνεση και ευκολία» γράφει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προήδρευε της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου που ενέκρινε την κάλυψη της δαπάνης για τη νέα θωρακισμένη λιμουζίνα του και ύστερα δήλωσε πως ενημερώθηκε από τον Τύπο. Αλλού δημοσιεύει δηλώσεις στην εφημερίδα του Προέδρου της συντεχνίας ΕΠΟΠΑΗ, Κυριάκου Ταφούνα, ο οποίος αναφέρει ότι οι τιμές του ηλεκτρισμού θα παραμείνουν υψηλές με το υφιστάμενο μοντέλο της ανταγωνιστικής αγοράς. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να αλλάξει το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών λίγους μήνες πριν καταργηθεί ο παλαιός κατάλογος.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα «Πολυτέλεια η στήριξη των μαθητών» και γράφει ότι με σοβαρές ελλείψεις ψυχολόγων τα σχολεία καλούνται να αντιμετωπίσουν τη βία και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των μαθητών. Αλλού αναφέρεται στην επικράτηση του AfD στις εκλογές σε Σαξονία - Άνχαλτ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι 17.000 οικογένειες εντάσσονται στους δικαιούχους του επιδόματος τέκνου.

«Ο Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «Δύσκολη εξίσωση στην Παιδεία», γράφει στο κύριό του θέμα ότι το σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση και η διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνεχίζουν να διχάζουν και να απασχολούν το Υπουργείο Παιδείας και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αλλού γράφει ότι το επίδομα τέκνου διευρύνεται με την ένταξη επιπλέον 17.000 οικογενειών. Σε άλλο θέμα γράφει ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στο β' τρίμηνο του 2026 η Κύπρος κατέγραψε πτώση 9,3% έναντι αύξησης του διεθνούς τουρισμού στην ΕΕ κατά 1,8%.

Η «Χαραυγή» στο κύριό της θέμα με τίτλο «Ακούστε τη φωνή των συνταξιούχων» γράφει ότι ο ΓΓ της ΕΚΥΣΥ, Ευτύχιος Παπαμιχαήλ, εξέφρασε στην εφημερίδα την απογοήτευση της οργάνωσης για τις μέχρι στιγμής κυβερνητικές προτάσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Αλλού, αναφέρεται στο Κυπριακό, γράφοντας ότι οι συγκλίσεις ανοίγουν τον δρόμο για το επόμενο βήμα. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι σήμερα αρχίζει η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ