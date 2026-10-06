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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δίνουν και παίρνουν οι συλλήψεις για τη κτηνωδία στην Πάφο - Χειροπέδες και σε ανήλικο για τη θανάτωση γάτου

 06.10.2026 - 14:49
Δίνουν και παίρνουν οι συλλήψεις για τη κτηνωδία στην Πάφο - Χειροπέδες και σε ανήλικο για τη θανάτωση γάτου

Χειροπέδες και σε τρίτο πρόσωπο και συγκεκριμένα σε 16χρονο πέρασαν οι αρχές για την υπόθεση θανάτωσης γάτου που έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου.

Για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση άλλοι δύο 18χρονοι.

Όσον αφορά τον πρώτο 18χρονο που συνελήφθη χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε διάταγμα κράτησης τεσσάρων ημερών.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία εναντίον των νεαρών διερευνώνται μεταξύ άλλων τα αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος και κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και ρίψη πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή.

Κατά τη νεκροτομή που διενεργήθηκε χθες στο ζώο, διαπιστώθηκε ότι έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 18χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες. Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων. Ακολούθησε η σύλληψη σήμερα του δεύτερου 18χρονου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζονται.

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