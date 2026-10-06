Θάνατος 3χρονου στην Πάφο: 124 mg αλκοόλης στον οργανισμό του πατέρα τον χρόνο του συμβάντος - Πότε αναμένεται η απόφαση

Σήμερα, Τρίτη, ολοκληρώθηκε η διαδικασία που αφορά στον μετριασμό της ποινής του 37χρονου κατηγορούμενου, με το Δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφασή του έχοντας ακούσει τις θέσεις τόσο της Κατηγορούσας Αρχής όσο και της υπεράσπισης. Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί στις 16 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί.

Η σημερινή διαδικασία άρχισε με την Κατηγορούσα Αρχή, την οποία εκπροσώπησε η Χρύσω Περγαντή, η οποία παρέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου τα γεγονότα της υπόθεσης και τους σχετικούς ισχυρισμούς. Όπως αναφέρθηκε, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν αμφισβητήθηκαν από τον συνήγορο υπεράσπισης του 37χρονου.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο συνήγορος υπεράσπισης Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο οποίος παρέθεσε τα γεγονότα και τα κριτήρια που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής. Ο κ. Αλεξάνδρου παρέθεσε επίσης συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία, ζητώντας από το Δικαστήριο να τα λάβει υπόψη, προκειμένου να επιβληθεί στον πελάτη του η μικρότερη δυνατή ποινή που προβλέπει η Νομοθεσία.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης της υπεράσπισης βρέθηκαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Η υπεράσπιση εστίασε στο γεγονός ότι επρόκειτο, όπως υποστήριξε, για μια στιγμή αβλεψίας, κατά την οποία τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Κατά την παρουσίαση των γεγονότων, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, κ. Χρύσω Περγαντή, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο κατηγορούμενος, με γραπτή του συγκατάθεση, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης και νάρκοτεστ. Κατά τον αρχικό έλεγχο, όπως αναφέρθηκε, διαπιστώθηκε ένδειξη 34 mg αλκοόλης. Ωστόσο, σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή, μεταγενέστερη εργαστηριακή έκθεση κατέδειξε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο του συμβάντος ο 37χρονος έφερε στον οργανισμό του 124 mg αλκοόλης.

Η υπεράσπιση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι η αναφορά στην αλκοόλη αποτελεί ένα στοιχείο του μαρτυρικού υλικού, χωρίς όμως να υπάρχει μαρτυρία που να καταδεικνύει ότι η κατανάλωση αλκοόλης επηρέασε τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου κατά τον συγκεκριμένο τρόπο. «Δεν υπάρχει μαρτυρία ότι δεν επικοινωνούσε ή ότι παραπατούσε» είπε.

Όπως ανέφερε, αμέσως μετά το περιστατικό ο πελάτης του αλληλεπίδρασε με δεκάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων γιατροί, αστυνομικοί και νοσοκόμοι. Ο συνήγορος χαρακτήρισε τη σχετική έκθεση για την αλκοόλη ως εκτίμηση που βασίζεται σε μαθηματική εξίσωση.

Βασικό αίτημα της υπεράσπισης ήταν το Δικαστήριο να αξιολογήσει τον βαθμό υπαιτιότητας του 37χρονου και να λάβει υπόψη όλες τις προσωπικές και επαγγελματικές περιστάσεις του. Ο κ. Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στην παραδοχή του πελάτη του, στο λευκό ποινικό του μητρώο, αλλά και στη μακρά επαγγελματική του πορεία.

Η υπεράσπιση ζήτησε, σε περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι θα πρέπει να επιβληθεί ποινή φυλάκισης, αυτή να είναι με αναστολή. Ανέφερε ακόμη ότι η τραγωδία που βιώνει ο πελάτης του δεν μπορεί να ξεπεραστεί με την επιβολή μιας ποινής, αλλά είναι κάτι που θα κουβαλά για ολόκληρη τη ζωή του.

Με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων και της διαδικασίας μετριασμού της ποινής, το Δικαστήριο επέφυλαξε την απόφασή του για τις 16 Οκτωβρίου και μέχρι τότε, ο 37χρονος θα παραμείνει ελεύθερος, με τους ίδιους όρους που του είχαν επιβληθεί.